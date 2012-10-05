مسعود همامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی آمادگی تیم ذوب آهن تصریح کرد: تیم ما در حال حاضر با یک برد و یک تساوی بیرون از خانه توانسته شرایط خود را در جدول بهبود بخشد و با این دو نتیجه توانستیم کمی از امتیازات از دست رفته را جبران کنیم و از فشارها و انتقادهایی که بر روی تیم ما است، خارج شویم.

وی ادامه داد: مسلما وقتی هیئت مدیره باشگاه عوض شود، مشکلاتی پیش می‌آید و بازیکنان ذوب آهن نیز همچنان مشکلات مالی را دارند و تنها قسط اول قراردادهای خود را دریافت کرده‌اند.

دروازه‌بان ذوب‌آهن ادامه داد: باید بگویم چند ماه است که از سوی باشگاه هیچ حقوقی دریافت نکردیم و بیشتر بازیکنان با مبلغ های ناچیز به عشق ذوب اهن در تیم حضور دارند.

وی در مورد شرایط تیم ملی فوتبال کشور واحتمال دعوتش به تیم ملی افزود: مسلما هرکسی اروز دارد روزی پیراهن تیم ملی کشور خود بر تن کند وبه قله کاری که در آن قرار دارد برسد اما شرایط ذوب‌آهن باعث شده که سرمربی تیم ملی نگاهی به ذوب آهن وبازیکنان آن نداشته باشد اما به نظر من با شرایط تیم ذوب‌آهن وروند خوبی که داریم احتمال حضورم در تیم ملی زیاد است و با سنی که دارم می توانم نظر کی روش را جلب کنم.