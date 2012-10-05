انتشار 21 مجموعه شعر از شاعران معاصر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، 21 عنوان کتاب شعر شامل اشعار شاعران معاصر خوزستان با عنوان کتاب «پل» از سوی انجمن شعر اهواز منتشر شد.

این مجموعه در برگیرنده‌ آثار جمعی از شاعران سه دهه شعر خوزستان است و در میان این آثار شعرهای 4 نفر از شاعران برای اولین بار است در قالب کتاب منتشر می‌شود و سایر عناوین گزیده‌ای از آثار چاپ شده و چاپ نشده این شاعران است.

همچنین عنوان بیست و دومین مجلد از این کتاب‌ها نیز که در حوزه نقد ادبی نوشته شده است و به بازخوانی شعر معاصر خوزستان اختصاص دارد، با عنوان «ذوالفقار بر خواب ابریشم» توسط رضا بختیاری اصل تالیف شده و در دست چاپ است.

این مجموعه شعر را انجمن شعر اهواز و پس از 12 سال فعالیت مورد حمایت قرار داده است و در قالب طرحی تصمیم دارد که تعداد این آثار را تا پایان سال 1392 به بیش از 52 عنوان کتاب برساند.

اسامی آثار حاضر در این مجموعه عبارتند از هامش بر جلد سروده احمد طاهری، مزامیر سروده علی مقیمی، منحنی مهرگان سروده حمید عرفان، فلاش- بک بانوی بی قراری سروده سید محمود سجادی، پژواکی از تپیدن دل سروده حمزه موسوی پور، بانوی هزار آیینه سروده عبدالرضا قناد دزفولی،همین دیدن‌ها سروده هرمز علی پور، مکاشفه در باغ سوکیاس سروده یارمحمد اسدپور،انیفورم سروده رضا حامی پور، نهیب سنگ سروده محمود نائل، بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه سروده قاسم آهنین جان، بلوری در مه سروده محمد بقالان، پیچک‌های سبز سروده سلیمان هرمزی، صدای عکس‌ها سروده عزت قاسمی، هیچ بارانی تنهایی‌ام را نمی‌شوید سروده حیاتقلی فرخ منش، زخم عتیق مهسروده پرویز حسینی، نام این درخت سروده فریدون فریاد، گلی برای غریبان تا همیشه سروده قاسم آهنین جان، ماه در دجله سروده محمد بقالان، کاروان سوره‌ی طاها سروده محمد جوروند و این خودکار دارد قرمز می‌نویسد سروده علیرضا شکرریز.

این آثار همگی با همکاری دو ناشر به نام‌های «کلام» و «بُن» منتشر شده‌اند.