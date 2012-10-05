ترکیه بر طبل جنگ می کوبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، روزنامه روسیسکایا گازتا روسیه جنگ میان ترکیه و سوریه واقعی دانسته است.

این پایگاه می افزاید: هر چند طرفین به طور رسمی اعلام جنگ نکرده اند اما تصمیم پارلمان این کشور برای باز گذاشتن دست ارتش این کشور در عملیات نظامی در سوریه در راستا ی جنگ است.

پایگاه روسی می نویسد: پارلمان ترکیه قبلا نیز در سال 2007 اختیاراتی مشابه آن را به ارتش ترکیه برای انجام عملیات در مناطق شمالی عراق داده بود اما اختیارات آن زمان وضعی کاملا متفاوت با تصمیم جدید پارلمان ترکیه دارد زیرا آن عملیات با مقامات عراقی هماهنگ شده بود.

این پایگاه بیان کرد: مصوبه جدید پارلمان ترکیه شامل انجام عملیات نظامی در مرزها و اعزام نیروهای نظامی به خارج ترکیه است.

پایگاه روسی می افزاید: با این مصوبه آنکارا بدون نگرانی از تحریمهای شورای امنیت عمل خواهد کرد زیرا همپیمانانش در شورای امنیت از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس اجازه صدور قطعنامه ضد ترکیه ای را نمی دهند.

این پایگاه می نویسد: با توجه به شواهد موجود می توان گفت که ارتش ترکیه از این فرصت بدست آمده بهره برداری می ک ند و به عمق خاک سوریه نفوذ می کند و بهانه آن نیز حمایت از مردم مناطق مسکونی همجوار با سوریه خواهد بود.

پایگاه روسی بیان کرد: گروههای مسلح ضد نظام سوری بارها از در اختیار داشتن سلاح سنگین سخن به میان آورده اند و اینکه دشمنان دمشق به شکل عمدی برای برافروختن خشم آنکارا به سوی ترکیه شلیک کرده اند بعید نیست.