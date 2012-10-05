به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه اول خود در خصوص اصول اخلاق اسلامی گفت: اگر جامعه ای تجلی عشق به حضرت حق بود در مشکلاتش گیر نمی کند و از جایی که فکر نمی کند گشایش برای آن حاصل می شود و این وعده الهی است.

خاتمی با بیان اینکه اگر جامعه ای با خداوند قهر کند و منشش منش خدایی نباشد، نباید منتظر عنایت خداوند باشد، تصریح کرد: اگر جامعه ای با حیثیت اجتماعی اش با ایمان و تقوا شد می تواند منتظر برکات الهی باشد. اگرجامعه ای کوچه و خیابانش بوی اعتراض از یاد خدا باشد همچون وضعیت بدحجابی های گسترده که امروز در جامعه داریم سبب می شود عنایت خداوند از جامعه کم شود.

خطیب نماز جمعه تهران دو عنصر ایمان و تقوا را عامل اصلی عنایت الهی و برطرف شدن مشکلات در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه بعضی از علما و مراجع تقویت نظام را واجب و تضعیف آن را حرام می دانند، گفت: مردمی که مقلد مراجع تقلید هستند باید تقوا داشته باشند چرا که این تقوا موجب می شود که عرصه جامعه آسیب نبیند.

خاتمی با تاکید بر اینکه در عرصه اجتماعی به شدت نیازمند تقوا هستیم، گفت: عده ای از این بازار آشفته سوء استفاده می کنند همچون محتکران ، اما بدانند که هر گونه اخلال اقتصادی در شرایطی که دشمن تهاجم اقتصادی دارد آب به آسیب دشمن ریختن است.

با خارج شدن گروهک منافقین ار لیست تروریستها ماهیت آمریکایی آن بر دنیا آشکار شد

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در خطبه دوم امروز نماز جمعه تهران در واکنش به خارج کردن گروهک تروریستی منافقین از فهرست تروریست ها توسط آمریکا گفت: وزارت خارجه آمریکا سازمان منافقین را از فهرست تروریست ها خارج کرده تا آنان بتوانند در کشورهای اروپایی زندگی کنند و به زندگی حیوانی و حقیرانه و مذبوحانه خود ادامه دهند که این مسئله تازه ای نیست و منش منافقین هم همین است ، خداوند این زندگی مذبوحانه را در قرآن برای آنان پیش بینی کرده است.

وی با شرح بخشی از اقدامات تروریستی گروهک منافقین در ایران گفت: این گروهک تروریستی بیش از 16 هزار نفر از مردم کشور ما را به شهادت رسانده است .

خاتمی افزود: شیوه آنها در ترورها آتش به اختیار بود و هر کسی را که با ظاهر مذهبی می دیدند می گفتند بزنید اینان حزب اللهی و سرانگشتان نظام هستند و باید سرانگشتان نظام را از بین برد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از ترورهای این گروهک تروریستی به دستور مستقیم آمریکا بوده است، گفت: آمریکا عناصر موثر کشور مانند شهید بهشتی، رجایی و باهنر را که اصولگرایی انقلاب را احیا کردند شناسایی می کردند و منافقین آنان را به شهادت می رساندند. اما خود منافقین حقیرتر از این بودند که بتوانند در این عرصه ها وارد شوند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه این ترورها محدود به مسئولان نبود، گفت: گروهک تروریستی منافقین 641 کارگر ساده، 593 کارگر متخصص ، 401 کشاورز، 995 کاسب، 196 معلم ، 973 دانش آموز و 300 دانشجو را ترور کرده و این است چهره خیانت کار منافقین.

وی با بیان اینکه خیانت این گروهک تروریستی محدود در ایران نبوده است، گفت: این گروهک در عراق نیز جنایت کرده و 25 هزار نفر از مردمی را که بر علیه صدام قیام کرده بودند را قتل عام کردند.

خاتمی با تاکید بر اینکه این سازمان از اول آمریکایی بوده است، خاطر نشان کرد: شعارهای ضد امپریالیستی این گروهک گوش فلک را کر کرده بود اما با خارج شدن نام این گروه از فهرست تروریست ها در آمریکا همه دنیا این را فهمیدند که این سازمان جهنمی، آمریکایی و صهیونیستی است.

وی با اشاره به اهداف آمریکا در خارج کردن نام منافقین از لیست تروریست ها گفت: آمریکا با این کار به دنبال این است که بگوید تمام قد به مبارزه با انقلاب اسلامی آمده است و دنیا بداند که امروز آمریکا ستاد مبارزه با انقلاب اسلامی است.

مذاکره با ایران از اهداف استراتژیک امریکاست

خطیب نماز جمعه تهران در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر مذاکره با آمریکا گفت: در این شرایط دم زدن از مذاکره با آمریکا به چه مناسبت است. من سخن از مبنا دارم و سخن از فرد ندارم.

وی افزود: سی و سه سال پیش امام (ره) فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است آیا در این سی و سه سال از شیطنت این کشور کم شده است؟ خیر بلکه شیطنت آمریکا سی و سه برابر شده است.

خاتمی مذاکره با ایران و به پای میز مذاکره نشاندن ایران را یک هدف استراتژیک برای آمریکا دانست و گفت: چون آمریکا اقتدار ایران را می داند و می داند که انقلاب های منطقه از انقلاب شماست این یک هدف استراتژیک برای آمریکا است که به دیگر کشورها بگوید چاره ای جز سازش با ما ندارید. ایران که سی و سه سال با ما مخالفت کرد بالاخره آن را پای میز مذاکره نشاندیم اما بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تحریم های غربی علیه ایران گفت: اوباما روز اول تحریم ها گفته بود یک ماه دیگر ایران دست تسلیم را بلند می کند و سه ماه از این تحریم گذشته و ایران مانند سرو قامت کشیده شجاع و مقتدر با صلابت ایستاده است.

در کشور مشکل داریم اما بحرانی نیستیم

وی همچنین در ادامه خطبه نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اوضاع داخلی کشور گفت: وضع کشور عادی است و بحرانی نیست. مشکلات داریم و خواهیم داشت اما بحرانی نیستیم.

خاتمی افزود: اگر به دنبال کشور بحران زده هستید بروید سراغ همان کشورهایی که ایران را تحریم کردند و ببینید که با چه مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. بروید آمریکا و ببینید که بیش از کل جمعیت کشور ما آمریکا فقیر دارد و این شعار نیست آماری است که خودشان داده اند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: در ایران مشکلات هست اما با تدبیر و همراهی مسئولان محترم مشکلات حل خواهد شد.

وی مشکلات و فشارهایی که از سوی نظام استکبار بر ایران وارد شده است را یک جنگ تمام عیار اقتصادی نامید و تصریح کرد: نظام استکبار آن چه که می خواستند در جنگ هشت ساله به دست بیاورند و نتوانستند به دست بیاورند می خواهند در این جنگ تحمیلی اقتصادی به آن برسند.

در جنگ اقتصادی ملت ایران دشمنان را فرسوده خواهد کرد

خاتمی افزود: مردم در آن جنگ همه جانبه استکبار مقاومت کردند و پیوسته گفتند می توانیم و اهل تسلیم نیستیم و آن تجربه، تجربه امروز است و مردم با ایمان به وعده های خداوند این فشارها را تحمل خواهند کرد چرا که ملت نشان داده در فشارها فرسوده نمی شود و زندگی در شرایط سخت را تجربه کرده بنابراین ملت ایران است که دشمنان را در این جنگ فرسوده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه منصفانه است که بگوییم بخشی از این فشارها ناشی از تحریم هاست ، گفت: اما نباید بخش های دیگر را نادیده بگیریم.

خاتمی خطاب به نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد: نیروهای امنیتی باید عوامل داخلی و اخلالگران اقتصادی را شناسایی و دستگیر کنند همچنان که تاکنون این امر اتفاق افتاده و ما از قوه قضائیه سپاسگزاری می کنیم.

سوء تدبیرها دلیل فشارهای اقتصادی

خطیب نماز جمعه تهران سوء تدبیرها را دلیل دیگر این فشارهای اقتصادی دانست و گفت: در این سوء تدبیرها نباید تنها یک قوه را مورد خطاب قرار داد، قوای سه گانه باید دست به دست هم بدهند تا از فشارهای زائد بر این ملت بزرگ کاسته شود.

وی با طرح این سئوال که راه حل برون رفت از این مشکلات چیست، گفت: تنها راه حل تعامل و همدلی مسئولان با مردم است. مردم هم باید با نظام تعامل داشته باشند .

بگو مگوهای مسوولان دشمنان را شاد می کند

خاتمی افزود: مسئولان بدانند که این بگو مگوهای رسانه ای آنها دشمنان را شاد و دوستان را رنجیده می کند لذا این بگومگوها را کنار بگذارند .

وی تصریح کرد: از مسئولان تقاضا دارم یک بار بازتاب حرفهایشان را در رسانه های خارجی ببینند که با چه خوشحالی می گویند آنچه می خواستیم در ایران اتفاق افتاده است. فرافکنی نه دردی را درمان و نه مشکلی را حل می کند. مردم به صراحت می گویند با واسطه و بی واسطه می خواهیم مشکل را حل کنید.

خاتمی خطاب به مردم گفت: مردم هم باید توجه داشته باشند که زندگی سعادتمندانه و غیرتمندانه این هزینه ها را هم دارد و این هزینه ها طبیعی است .

وی تاکید کرد: مردم متوجه باشند که در برابر مشکلات برخورد دشمن پسند نداشته باشند، رنجش حق طبیعی شماست لکن دشمنان آشوب و بلوا می خواهند.

خاتمی با اشاره به اظهارنظر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی براینکه هدف غرب از فشارهای اقتصادی بر ایران ایجاد آشوب و عقب نشینی مسئولان از مواضعشان است، گفت: بنابراین نباید مردم و مسئولان رفتار دشمن پسند داشته باشند و دشمنان نیز بدانند که همه اقشار کشور ما بازاریان، کارگران، معلمان ، کارمندان، نخبگان، دانشجویان، دانش آموزان و ... یکصدا تا آخرین نفس و قطره خون پای انقلاب اسلامی ایستاده اند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بازاریان و اصناف کشور در صد سال اخیر در هر قیام مردمی نقش ستودنی و مثال زدنی داشتند گفت: در قیام15 خرداد اصناف بودند که به میدان آمدند و در طول سالهای خفقان اصناف از تمام قدرتشان برای پیروزی انقلاب استفاده کردند. و یقین دارم بازاریان انقلابی ما نخواهند گذاشت دشمنان زخم خورده انقلاب از اعتراض های صنفی شان سوء استفاده کنند.

وی با بیان اینکه شایعات ابزار مهم جنگ روانی است خطاب به مردم گفت: اعتنایی به شبکه های خارجی نداشته باشید که این شبکه ها از مصادیق بارز فسادند و به فضل خداوند ملت بزرگ ایران همچنان که گردنه های سختی را تاکنون در طول این سی و سه سال پشت سر گذاشته است با سرافرازی این گردنه را نیز پشت سر خواهد گذاشت.