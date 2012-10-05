کاهش وقوع قتل در استان ایلام/ کمترین آمار طلاق کشور در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام گفت: وقوع قتل در این استان طی سال جاری کاهش یافته است.

سرهنگ علی دولتی عنوان کرد: جرائم سازمان یافته مثل دزدی بانک و طلافروشی و سرقتهای مسلحانه در استان ایلام اصلا وجود ندارد.

دولتی افزود: در طی شش ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 41 درصد وقوع قتل و جرائم در این رابطه کاهش داشته است.

وی از افزایش 20 درصدی کشفیات جرم قتل در شش ماهه امسال خبر داد و تصریح کرد: کشف شش فقره قتل از قتل‌های صورت گرفته در سال های 86 و 87 از مهمترین اقدامات پلیس آگاهی استان بوده است.

ایلام کمترین آمار طلاق را در کشور دارست

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام گفت: این استان کمترین آمار طلاق را در کشور داراست.

علیرضا قبادی اظهار داشت: این استان همران با استان سیستان و بلوجستان کمترین آمار طلاق را در کشور دارا هستند.

وی بیان داشت: این موضع از فرهنگ مردم استان نشات می گیرد که پایبند به زندگی هستند.

در حال حاضر استان ایلام دارای565 هزار نفر جمعیت است.

مشارکت مردم مهم ترین عامل تحقق امنیت اجتماعی است

اعلایی استاندار ایلام در همایش راهوران محله با تاکید بر نقش مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی اعلام کرد: شعار امسال هفته ناجا تفسیری کامل از امنیت اجتماعی است.

وی افزود: موضوع امنیت یکی از ارکان اصلی پایداری و ثبات کشورها محسوب شده و در نظام اسلامی مردم رکن اصلی امنیت به شمار می روند.

استاندار ایلام به انتخاب مناسب شعار امسال هفته نیروی انتظامی اشاره و ادامه داد: امنیت پایه ها و اصولی دارد که مشارکت، همکاری و همراهی مردم به عنوان مهم ترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه های اجتماعی زمینه ساز تحقق آنرا فراهم می کند.

کاهش 11 درصدی تصادف فوتی در ایلام

فرمانده پلیس راه ایلام گفت: میزان تصادف های فوتی در استان 11 درصد کاهش یافته است.

سرهنگ شیری ادامه داد: بیش از 35 درصد از تصادف های فوتی استان در جاده های فرعی و مناطق روستایی به وقوع می پیوندد.

وی اظهار داشت: تمامی نقاط حادثه خیز استان با تشکیل کمیته هایی شناسایی شده و راه کارهای لازم برای رفع این موانع به دستگاه های ذیربط ارایه شده است.

خسارت 100 درصدی به کشاورزان شهرستان آبدانان

سرپرست فرمانداری آبدانان گفت: کشاورزی ضامن استقلال اقتصادی و رکن ثابت خودکفایی کشور است.

بیش بهار اعلام کرد: بیش از 90 درصد مردم این شهرستان از راه دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند که متاسفانه در چند سال گذشته به علت پدیده خشکسالی دچار مشکلات زیادی شده اند.

سرپرست فرمانداری آبدانان تاکید کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی باید برای جلوگیری از مشکلات بیشتر و ساماندهی وضعیت این اقشار مولد وارد کار شده و برابر مقررات و مسوولیت های ذاتی و قانونی اقدام های لازم را اجرا کنند.

بیش بهار پدیده خشکسالی در شهر ستان آبدانان را در 50 سال گذشته بی سابقه دانست.

کارگروه تحلیل کتاب های سوم ابتدایی و اول راهنمایی در ایلام تشکیل شد

رئیس گروه تحلیل محتوای آموزشی آموزش و پرورش ایلام از تشکیل کارگروه نقد، تحلیل و اصلاح کتاب های پایه سوم ابتدایی و اول راهنمایی در استان خبر داد.

احمدی فرد گفت: با توجه به تغییر و اصلاح کتاب های درسی دانش آموزان این کارگروه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور معاون پژوهش آموزش و پرورش ایلام در راستای نقد و بررسی برنامه های آموزشی نوین و مبتنی بر تحول بنیادین آماده دریافت، بررسی و پاسخ گویی به اشکال های کتاب های درسی مقاطع یاد شده است.

10 میلیارد ریال برای تکمیل خوابگاه دخترانه ایلام اختصاص یافت

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تخصیص 10 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل خوابگاه دانشجویی دخترانه این دانشگاه خبر داد.

مقصودی ادامه داد: این خوابگاه دانشجویی 160 نفره دانشگاه علوم پزشکی هم اکنون پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و به منظور استفاده دانشجویان دختر دانشگاه در نظر گرفته شده است.

حوزه آبریز سد ایلام قبل از شروع فصل بارندگی باید پاکسازی شود

فرماندار ایلام بر پاکسازی حوزه آبریز سد ایلام قبل از شروع فصل بارندگی تاکید کرد.

حیاتی در جلسه پاکسازی حوزه آبریز سد ایلام اعلام کرد: با توجه به اهمیت سد چم گردلان ایلام که منبع تامین آب آشامیدنی شهروندان است، پاکسازی حوزه های آبریز آن قبل از شروع بارندگی ها ضروری است.

وی ادامه داد: امسال در صورت بارندگی های شدید در شهرستان مشکل خاصی اعم از آلودگی و آبرسانی به شهر ایلام وجود ندارد.