به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی زاده که بیش از 30 سال سابقه فعالیت رسانه‌ای دارد و یکی از ورزشی نویسان و گزارشگران قدیمی ورزش ایران است، نزدیک به دو سال است که با انتخاب اعضای کمیته رسانه های فدراسین فوتبال به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم ملی ایران فعالیت می کند اما در روزهای اخیر در تمرینات این تیم غیبت دارد.

والی زاده که در این مدت تلاش کرد رابطه بین تیم ملی و رسانه ها را پویا و فعال نگه دارد در ماه های اخیر با مشکلاتی مواجه شده که ادامه کار را برایش مشکل کرده است. این در حالی است که قبل از این عباس ترابیان نیز به عنوان سرپرست تیم ملی نتوانست با کارلوس کی‌روش کار کند و از این سمت کنار رفت.

هر چند مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران کسالت را به عنوان دلیل غیبتش در اردوی اخیر این تیم اعلام کرده اما به نظر می رسد او هم به سرنوشت عباس ترابیان گرفتار شده و با سرمربی تیم ملی به اختلاف نظرهایی رسیده است اما به خاطر شرایط حساس این تیم و دیدار با کره جنوبی فعلا سکوت کرده است.

با این حال برخی مخالفان وی نیز بی میل نیستند که این اختلافات منجر به جدایی مدیر رسانه ای تیم ملی شود تا آنها گزینه های مد نظرشان را به تیم ملی بفرستند. این در حالی است که بعید به نظر می رسد علی کفاشیان با این جدایی موافقت کند و قطعا شرایط ادامه همکاری خسرو والی زاده با تیم ملی را فراهم خواهد کرد.