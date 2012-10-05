مردم خراسان شمالی بی صبرانه آماده استقبال از مقام معظم رهبری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته شیروان با بشارت سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی افزود: مردم بی صبرانه و با چشمانی منتظر، آماده استقبال از رهبر عزیز خود هستند تا با عطر کلام یار، سرزمین جان خود را عطر افشانی نموده و چراغ راه خود را از مولا و پیشوای خود بستانند.

وی اظهارداشت: بدون شک این سفر، دستاودرهای عظیم معنوی و برکات مادی فراوانی برای این استان به همراه خواهد داشت و تاریخ این دیار را برای همیشه برجسته خواهد کرد.

حجت الاسلام کوثری از آحاد مردم دعوت کرد تا با جلوه حضور خود، روزی به یاد ماندنی را در تاریخ خراسان شمالی و به ویژه شیروان ثبت و از این فرصت طلایی حداکثر بهره دیدار را داشته باشند.

خطیب نماز جمعه شیروان افزود: در این ایام که قلب و دل امت اسلام مجروح از زخم اهانت دشمنان اسلام، قرآن و نظام اسلامی به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) است، حضور مقام عظمای ولایت و بهره گیری از کلام دلنشین ایشان می‌تواند مرحمی بر دل‌های آزرده مردم مومن و ولایت مدار این خطه از ایران اسلامی و مسلمانان جهان باشد.

وی تصریح کرد: در این سفر پر خیر و برکت، مردم این دیار با مقام عظمای ولایت، تجدید عهد و بار دیگر به جهانیان اعلام خواهند کرد که در دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و آرمان‌های امام(ره) و شهدای عزیز و در دفاع از ولایت با عزمی راسخ، تا پای جان ایستاده‌اند.

حجت الاسلام کوثری با بیان اینکه این روزها دشمنان نظام با کینه توزی و تحریم‌های پی درپی می‌کوشند تا با اخلال در نظام اقتصادی موجبات یاس و نا امیدی مردم را فراهم کنند اظهار داشت: دشمنان بدانند که مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی با تلاش برای تحقق شعار امسال و با عزم و همت والای خود، از این تنگناهای تحمیلی به سلامت عبور خواهند کرد.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی و تقدیر از تلاش‌های خستگی ناپذیر جان برکفان نیروی انتظامی از مردم خواست در جهت تحقق اهداف ناجا، این نیرو را حمایت و کمک کنند.

امام جمعه شیروان با تاکید بر هشیاری امت اسلام و تنش‌های به وجود آمده در مرزهای ترکیه و سوریه، این سناریو را ازاقدامات پشت پرده آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: این اقدامات از سوی تروریسم جهانی و مزدوران جیره خوارش صورت می‌گیرد تا دو کشور مسلمان را وارد رویارویی و جنگ با یکدیگر قرار دهند.

وی با اشاره به 23 ذی القعده، روز زیارتی حضرت رضا(ع) افزود: این زیارت، زیارت پیمان با راه و مکتب امام (ع) و روز وفاداری به ولایت است.

حجت الاسلام کوثری 23 ذی القعده روز بسیار شریفی عنوان کرد و گفت: این روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) است و زیارت آن حضرت از دور و نزدیک سنت است.

حجت الاسلام کوثری تصریح کرد: باید با درس گرفتن از سیره آن امام بزرگوار، همواره صبر، پایداری و مقاومت را الگوی زندگی خود قرارداده و خط فکری و عملی خود را از حجت خدا بگیریم.