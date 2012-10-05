اسکواش از پایه در استانها پیگیری می شود/ یزد قطب اسکواش کشور

محسن غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون میزبانی رقابت ها توسط استان یزد خوب و بدون نقص برگزار شده و استان یزد با توجه به تجربیات گذشته در برگزاری مسابقات همچنین در اختیار داشتن افراد متخصص و فعال، بسیار خوب کار می کند .

وی همچنین با بیان اینکه استان یزد قطب اسکواش در کشور است، بیان داشت: استان یزد با کشف و تربیت استعدادهای موجود و حضور افراد مستعد در میادین مختلف کشوری و عضویت در تیم های ملی به قطب اسکواش کشور تبدیل شده است .

غلام نژاد تاکید کرد: چشم امید ما به یزد است و امیدواریم استان یزد با توسعه امکانات و تجهیزات خود در این زمینه باعث درخشش کشور در سطح بین المللی نیز باشد .

وی افزود: در سالهای اخیر تلاشهای زیادی در توسعه و گسترش این رشته ورزشی در استان یزد انجام شده که در حال حاضر رنکینگ اول کشور در اختیار اسکواش باز یزدی است .

نماینده فدراسیون اسکواش همچنین با اشاره به برگزاری رقابتهای هفته پایانی لیگ برتر کشور تصریح کرد: مسابقات با وجود ملی پوشان از سطح کیفی بالایی برخوردار است و تیم های حاضر در این رقابت ها بازی های سختی را پشت سر می گذارند .

وی یادآور شد: هفته پایانی این رقابت ها در تاریخ 27 و 28 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد که دو تیم تهران و یزد در دیداری حساس به مصاف هم خواهند رفت تا قهرمان این رقابت ها مشخص شود .

نماینده فدراسیون اسکواش به دنبال برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی کشور به میزبانی یزد به این استان سفر کرده است.

یزد هم اکنون در صدر مسابقات اسکواش قهرمانی کشور قرار دارد.