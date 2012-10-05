اسکواش از پایه در استانها پیگیری می شود/ یزد قطب اسکواش کشور

محسن غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون میزبانی رقابت ها توسط استان یزد خوب و بدون نقص برگزار شده و استان یزد با توجه به تجربیات گذشته در برگزاری مسابقات همچنین در اختیار داشتن افراد متخصص و فعال، بسیار خوب کار می کند.
وی همچنین با بیان اینکه استان یزد قطب اسکواش در کشور است، بیان داشت: استان یزد با کشف و تربیت استعدادهای موجود و حضور افراد مستعد در میادین مختلف کشوری و عضویت در تیم های ملی به قطب اسکواش کشور تبدیل شده است.
غلام نژاد تاکید کرد: چشم امید ما به یزد است و امیدواریم استان یزد با توسعه امکانات و تجهیزات خود در این زمینه باعث درخشش کشور در سطح بین المللی نیز باشد.
وی افزود: در سالهای اخیر تلاشهای زیادی در توسعه و گسترش این رشته ورزشی در استان یزد انجام شده که در حال حاضر رنکینگ اول کشور در اختیار اسکواش باز یزدی است.
نماینده فدراسیون اسکواش همچنین با اشاره به برگزاری رقابتهای هفته پایانی لیگ برتر کشور تصریح کرد: مسابقات با وجود ملی پوشان از سطح کیفی بالایی برخوردار است و تیم های حاضر در این رقابت ها بازی های سختی را پشت سر می گذارند.
وی یادآور شد: هفته پایانی این رقابت ها در تاریخ 27 و 28 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد که دو تیم تهران و یزد در دیداری حساس به مصاف هم خواهند رفت تا قهرمان این رقابت ها مشخص شود.
نماینده فدراسیون اسکواش به دنبال برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی کشور به میزبانی یزد به این استان سفر کرده است.
یزد هم اکنون در صدر مسابقات اسکواش قهرمانی کشور قرار دارد.
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