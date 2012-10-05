عواقب غیر قابل پیش بینی مداخله نظامی در سوریه / نه آنکارا و نه اسد علاقه ای به جنگ ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی نوشت: نه آنکارا و نه نظام بشار اسد علاقه ای به به راه انداختن جنگ ندارند.

در ادامه این مطلب آمده است: حادثه حمله خمپاره ای به مناطقی در شهرستان مرزی"آکجا قلعه" در مجاورت مرز ترکیه با سوریه که منجر به کشته شدن 5 شهروند ترک و زخمی شدن 9 تن دیگر شد نشانه و علامتی است مبنی بر اینکه جنگ داخلی در سوریه اخیرا ابعاد بین المللی پیدا کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه لبنان و ترکیه بیش از دیگر کشورها درگیر بحران سوریه شده اند نوشت: ترکیه به طرق گوناگون درگیر اختلافات داخلی سوریه شده است. ترکیه بسیاری از پناهندگان سوری را در خاک خود جا داده است. از طرف دیگر جنگهای داخلی در سوریه امید کردهای "دردسر ساز برای آنکارا" را برای تشکیل یک دولت مستقل بیشتر کرده است.

در ادامه آمده است: اسد هیچ علاقه ای به شروع یک درگیری مرزی با ترکیه ندارد. وی به نیروهای خود در داخل نیاز دارد. از طرفی ترکیه هم کمتر علاقه ای به تشدید تنشها با سوریه دارد. عواقب حمله نظامی به سوریه در منطقه غیر قابل پیش بینی بوده و احتمالا غیر قابل کنترل می باشد. چنین اقدامی می تواند به جنگی تبدیل شود که تمام منطقه را در برگیرد. البته این خطر همچنان باقیست که یک پیشامد بد فاجعه بار دیگری مانند آنچه که اخیرا در مرزهای بین سوریه و ترکیه رخ داد مانند جرقه ای در یک انبار باروت عمل خواهد کرد.

