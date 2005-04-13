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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۸:۵۷

از سوي شواري جهاني سيك ها مطرح شد

لغو نامزدي معبد طلايي براي پيوستن به ميراث جهاني

شوراي جهاني سيك هاي مستقر در ايالات متحده روز گذشته از دولت هندوستان خواست پيشنهاد خود را از يونسكو ، مبني بر اعلام معبد طلايي به عنوان ميراث جهاني پس بگيرد.

معبد طلايي سيك ها

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از پرس تراست هندوستان، شوراي جهاني سيك ها در پيامي اين امر را دخالت در امور ديني سيك ها خواند وگفت : استدلال بنيادي اين شورا اين است كه معبد طلايي آمريتسار نشانگر ميراث فرهنگي و تمدن منحصر به فرد هندوستان است.

در اين پيام كه از اوهايو، ايالات متحده منتشر شده، آمده است : چنين ادعاهايي اهميت ديني اين مكان را كم كرده و حتي آن را از بين مي برد.

شوراي جهاني سيك ها، نماينده مؤسسات سيك درآمريكا، جايگاه معبد طلايي ( سري دربار سهيب) در دين سيك را همچون كعبه براي اسلام و واتيكان در آيين مسيحيت كاتوليك توصيف كرد. كعبه مكان فرهنگي عربستان سعودي به شمار نمي رود، بلكه به عنوان مركز اسلام در نظر گرفته و مي شود، واتيكان نيز نهاد فرهنگي ايتاليا نيست ، بلكه مركز كليساي كاتوليك روم است.

شوراي جهاني سيك ها از دولت هندوستان خواست به احساسات و عقايد مذهبي يكي از اقليت هاي اين سرزمين احترام بگذارد و كانديد شدن اين معبد را از پيوستن به ميراث جهاني لغو كند.

کد مطلب 171259

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