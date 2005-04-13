لغو نامزدي معبد طلايي براي پيوستن به ميراث جهاني

معبد طلايي سيك ها

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از پرس تراست هندوستان، شوراي جهاني سيك ها در پيامي اين امر را دخالت در امور ديني سيك ها خواند وگفت : استدلال بنيادي اين شورا اين است كه معبد طلايي آمريتسار نشانگر ميراث فرهنگي و تمدن منحصر به فرد هندوستان است.

در اين پيام كه از اوهايو، ايالات متحده منتشر شده، آمده است : چنين ادعاهايي اهميت ديني اين مكان را كم كرده و حتي آن را از بين مي برد.

شوراي جهاني سيك ها، نماينده مؤسسات سيك درآمريكا، جايگاه معبد طلايي ( سري دربار سهيب) در دين سيك را همچون كعبه براي اسلام و واتيكان در آيين مسيحيت كاتوليك توصيف كرد. كعبه مكان فرهنگي عربستان سعودي به شمار نمي رود، بلكه به عنوان مركز اسلام در نظر گرفته و مي شود، واتيكان نيز نهاد فرهنگي ايتاليا نيست ، بلكه مركز كليساي كاتوليك روم است.

شوراي جهاني سيك ها از دولت هندوستان خواست به احساسات و عقايد مذهبي يكي از اقليت هاي اين سرزمين احترام بگذارد و كانديد شدن اين معبد را از پيوستن به ميراث جهاني لغو كند.