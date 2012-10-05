به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی افزود: امر مبارکی که مردم خراسان شمالی برای تحقق آن، سال‌ها چشم انتظار بودند، بلاخره در شرف وقوع است و چشمان منتظر مردم این استان در چهارشنبه هفته آینده به دیدار ولی امر مسلمین جهان روشن می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز نوید آمدن مولا و رهبر بی بدیل مسلمانان به خراسان شمالی، شهر و روستای این استان را غرق در شور و شادی کرده است، افزود: مردم خراسان شمالی برای استقبال تاریخی از رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لحظه شماری می‌کنند و در صبح چهارشنبه هفته آینده نیز نهایت ارادت خود به رهبری را به نمایش می‌گذارند.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار داشت: به واسطه شکر این نعمت عظیم، از جمعه تا چهارشنبه هفته آینده مردم این استان بعد از اقامه نمازهای یومیه سجده شکر به جای می‌آورند و در شب چهارشنبه هفته آینده نیز در تمام مساجد خراسان شمالی دعای توسل با هدف دعا برای سلامتی رهبری نظام برگزار می‌شود.

وی در ادامه شکوه حضور مردم خراسان شمالی در سفر مقام معظم رهبری به این استان را سبب شکست نقشه‌های دشمن دانست و تصریح کرد: تمامی دشمنان نظام اسلامی در جریان این سفر، حضور و استقبال مردم از رهبری را رصد می‌کنند و با این وصف اکنون نوبت مردم ولایی این استان است که با حضور با بصیرت خود نقشه‌های شوم دشمنان و افکار پلید آن‌ها را باطل کنند.

خطیب نماز جمعه بجنورد با یادآوری اینکه در این سفر مسئولیت اصلی استقبال و حضور بر عهده مردم است، تاکید کرد: مردم ولایتمدار خراسان شمالی در آذین بندی کوچه‌ها و سر در منازل خود پیشگام شوند و عشق و ارادت خود به رهبری را به جهانیان نشان دهند.

وی هفته آینده را هفته نمایش قدرت و عشق به ولایت در خراسان شمالی ذکر کرد و گفت: مردم همیشه در صحنه استان، در هفته آینده همانند دیگر صحنه‌های تاریخی این نظام و انقلاب، دست در دست هم داده و یکپارچه و متحد حادثه تاریخی دیگری را رقم می‌زنند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: تلاش گران نیروی انتظامی خدمات قابل تقدیری را برای کشور انجام داده و ملت قدرشناس ایران نیز همواره قدردان زحمات و جانفشانی های این قشر ایثارگر هستند.

وی تلاش فعالان نیروی انتظامی را منشاء امنیت و آرامش کشور اعلام کرد و افزود: این امنیت و آرامش یکی از دلایل پیشرفت روز افزون کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... محسوب می‌شود.

امام جمعه بجنورد با قدردانی ویژه از جان بر کفان نیروی انتظامی در خراسان شمالی، تصریح کرد: تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی استان سبب شده تا این استان به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور در زمینه‌های مختلف شناخته شود.