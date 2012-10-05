افتتاح هفته هتر با حضور وزیر ارشاد/ آغاز اجرای نمایش "هنر کمدی"

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هنر استان مازندران فردا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح می‌شود. مراسم افتتاحیه هفته هنر استان مازندران، فردا شنبه، با حضور سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید شاه آبادی؛ معاون امور هنری این وزارتخانه و همچنین استاندار و نمایندگان استان مازندران و دیگر مسئولان این استان در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

اجرای مراسم افتتاحیه را هرمز شجاعی مهر، یکی از مجریان مطرح مازندرانی تلویزیون بر عهده خواهد داشت. همچنین عبدالحسین مختاباد؛ هنرمند مازندرانی در این مراسم امیری خوانی می کند.

اجرای نمایش آیینی ، افتتاح نمایشگاه هفته هنر مازندران و سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه آبادی، معاون هنری وزیر و سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران از دیگر برنامه های افتتاحیه هفته هنر مازندران خواهد بود.

همچنین در مراسم افتتاحیه هفته هنر مازندران از 12 هنرمند شناخته شده این استان از جمله داود رشیدی، عبدالحسین مختاباد، علی عمرانی، سیداحمد طاهرپور، حسین طوسی، علی اصغر جهانگیری، یونس خانلرزاده، منوچهر ستوده، و تعداد دیگری از هنرمندان برجسته مازندران تجلیل می شود.

هفته هنر مازندران ساعت 18:30 عصر فردا، شنبه، 15مهر ماه آغاز خواهد شد و تا 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول جشنواره تئاتر فجر

نتایج اولیه سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر در بخش صحنه‌ای اعلام شد. هیات انتخاب متن‌ها، متشکل از محمود صابری، رحمان سیفی آزاد، حسین راضی، حسین فرخی، عبدالحی شماسی و مهدی مکاری 172 متن از میان850 متن رسیده به دبیرخانه جشنواره را برگزیدند.

21 اثر از شهرستان و 151 اثر از تهران انتخاب شده‌اند که مجموع آثار را به 172 می‌رساند. سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید کشن فلاح از 26دی تا 12 بهمن برگزار خواهد شد.

اظهار نظر محمد ستاری درباره هفتمین جشنواره رشد

محمد ستاری عکاس پیشکسوت و داور هفتمین جشنواره رشد با اشاره به آنکه در تمام جشنواره‌های عکس، خلاقیت همواره یکی از گزینه‌های اصلی در داوری به شمار می‌آید، گفت: فرآیند خروجی خلاقیت هر جشنواره در عکس‌های برگزیده نمایان می‌شود. عکس‌های برگزیده هفتمین جشنواره عکس رشد نیز به لحاظ خلاقیت بسیار عالی بود و به جرات می‌توان نمره 19 و نیم را به آن داد.

وی با اشاره به تعداد بسیار زیاد آثار ارسال شده به جشنواره افزود: تعداد آثار ارسال شده به جشنواره عکس رشد نسبت به سایر جشنواره‌ها بسیار زیاد بود چنانکه داوری آثار بیش از 3 روز زمان برد. آثار ارسالی بسیار متنوع بودند و این تنوع در برخی از گرایش‌ها مانند ایران سرزمین پرگهر از قوت بیشتری برخوردار بود.

ستاری خاطرنشان کرد: هنرجویان، دانش‌آموزان و عکاسان می‌توانند از این جشنواره ایده‌ بگیرند کما آنکه شاهد هستیم هر سال عکاسان از برگزیدگان سال گذشته الهام می‌گیرند و سمت و سوی عکس‌ها الگو پذیرفته از عکس‌های برتر دوره‌های قبل است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه هفتمین جشنواره عکس رشد به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی ، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 19، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.

پیام وزیر ارشاد به نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برپایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اهمیت این رویداد فرهنگی هنری را مورد تاکید قرار داد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این جشنواره آمده است:

چون سروکار تو با کودک افتاد پس زبان کودکی باید گشاد

دنیای کودکان دنیای خاصی است و تفاوت‌ها و تمایزات آن با دنیای بزرگ‌سالی آشکار است. بی‌تردید رشد هر جامعه‌ای درگرو توجه و برنامه‌ریزی دنیای کودکان است. به عبارتی رشد فرهنگی کودکان دروازه ورود به رشد عمومی جامعه آینده خواهد بود. برای حضور در چنین جامعه‌ای نیازمند مخاطب ‌شناسی، ابزار و کارآمدترین روش‌های موثر فرهنگی هستیم. توسعه بدون برنامه‌ریزی میسر نیست و رشد، تعالی و شکوفایی بدون توجه به تکوین شخصیت درونی کودکان امری محال و ناممکن به نظر می‌رسد.

نظام فرهنگی و مهندسی آن، ارتباطی مستقیم با دنیای کودکان دارد همچنان که معمار کبیر انقلاب اسلامی پس از قیام سال چهل و دو،کودکان درون گهواره را سربازان خود نامیدند و هم آنان بودند که در جوانی و میان‌سالی نظام انقلاب اسلامی را بنا نهاده و مستحکم ساختند.

تئاتر کودکان و نوجوانان با ایجاد روحیه مشارکت، ابتکار، خلق و آفرینش، عامل سازنده شخصیت و هویت فرهنگی و روشی برای درک مفاهیم پیچیده‌ به زبان زنده و نمایشی است. اما تحقق این تأثیرگذاری همچنان در گرو هدفمندی و بالندگی تئاتر کودکان و نوجوانان است که یقین دارم هنرمندان سخت کوش این رشته و برنامه‌ریزان دلسوز در معاونت هنری، اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در نیل به تعالی آن گام‌های ارزنده‌‌ای را با سرافرازی برخواهند داشت. ان‌شا‌‌ءالله

نمایش مکافات به استادسعدی افشار تقدیم شد

اجرای نمایش "مکافات" به کارگردانی برکه فروتن با ادای احترام به هنرمندان نمایش های آیینی سنتی به استاد سعدی افشار پیشکسوت سیاه بازی تقدیم شد.

این اثر نمایشی که از 15 شهریور ماه اجرای خود را در کافه تریای تالار اصلی آغاز کرده، پنجشنبه 13 مهر ماه با ادای احترام به تمامی هنرمندان فعال نمایش‌های آیینی سنتی به سعدی افشار هنرمند پیشگام گونه نمایشی سیاه بازی که این روزها در بستر بیماری است تقدیم شد.

"مکافات" هر روز غیر از شنبه ها ساعت 18 با بازی وحید نفر، مائده قدیری ومریم عراقی در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر اجرا می‌شود.

مرزبان زنگ آئین افتتاح نمایش "هنر کمدی" را نواخت

زنگ افتتاح نمایش "هنر کمدی" پنجشنبه شب سیزدهم مهرماه در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر از سوی هادی مرزبان به صدا در آمد.

در این مراسم که با حضور بزرگان و پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی، هنرمندان و خبرنگاران، عصر روز پنج‌شنبه شب سیزدهم مهرماه در سالن انتظار مجموعه تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد، پیش از افتتاح نمایش، شیراندامی خطاب به حاضران گفت: امسال پس ا ز37 سال گذارم به تئاتر افتاد و خوشحالم که در این کار جوانانی همراه من بودند که شاید در زمان جوانی من هنوز به دنیا نیامده بودند. دوماه و نیم تمرین کرده‌ایم و نتیجه این ممارست را امشب پیش روی شما می‌گذاریم که امیدوارم مورد پسند قرار گیرد.

وی افزود: سال‌ها فعالیت در سینما و تلویزیون من را راضی‌ام نکرد و عشق به تئاتر باعث شد تا دوباره به صحنه تئاتر بازگردم و در این راه باید از همراهی و همدلی همسرم که در این مدت دستیار من نیز بود، قدردانی کنم.

در ادامه این مراسم مرزبان یادآور شد: اولین کار حرفه‌ای من در تئاتر به نمایش "مرگ پیشه‌ور" باز می‌گردد که استادم آقای شیراندامی آن را کارگردانی می‌کرد و افتخار من این است که در آن نمایش مدیر صحنه بودم.

وی ادامه داد: خوشحالم که در این فضای مه گرفته تئاتر یکی از پیشکسوتان و صاحب‌نظران این هنر، پس از 37 سال به روی صحنه می‌آید.

پرویز بهرام، محمدرضا خاکی، بیژن محتشم، ابراهیم آبادی، ناصر حسینی‌مهر، منیژه محامدی، هرمز هدایت، آزاده پورمختار، محمد اسکندری، اصغر همت، بابک محمدی، فریبا کامران، محمد شیری، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، صدرالدین حجازی، ولی‌الله مومنی، حسین فرخی، مهوش افشارپناه، بیژن بنفشه‌خواه، اردلان شجاع کاوه، کامل نوروزی، محمد ساربان، شهروز دل‎افکار، کریم اکبری مبارکه، عباس اقسامی، امیر حسین حریری، مسعود فروتن، بهزاد صدیقی، منظر لشکرپور و... در این مراسم حضور داشتند.

نمایش 90 دقیقه‌ای "هنر کمدی" نوشته ادواردو فلیپو به کارگردانی ولی‌الله شیراندامی و با بازی هوشنگ قوانلو، شیراندامی، حمیدرضا فلاحی، سامان دارابی، حامد پشتیبان، علیرضا ناصحی، ملیحه کیادربندسری، جواد روشن، مهدی مصباحی، اصغر رضایی و زیبا آقادخت از جمعه چهاردهم مهرماه در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر ساعت 19 و 30 دقیقه به روی صحنه می‌رود.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر در راستای حمایت از دانشجویان، بلیت این نمایش به کارگردانی ولی‌الله شیراندامی را در هفته اول اجرا از یک‌شنبه شانزدهم تا جمعه بیست‌ویکم مهرماه، برای دانشجویان همه رشته‌ها با 25% تخفیف به فروش می‌رساند.