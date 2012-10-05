به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد گنجی در خطبههای امروز نماز جمعه جم به وضعیت بازار و تورم موجود در آن اشاره کرد و با اشاره به نگرانیهای مردم بابت این گرانیها، اظهار داشت: مردم از بابت بالارفتن بیش از حد نرخ سکه و ارز در بازار نگران هستند و عملکرد به موقع و سریع مسئولان میتوانست از بروز این وضعیت پیشگیری کند.
وی با اشاره به تلاش کشورهای غربی برای ربط دادن این مشکلات به تحریمها، خاطرنشان کرد: عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند و این گرانیها هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد.
امام جمعه جم به تحریمها و فشارهای مختلف دشمنان علیه کشور ایران اشاره کرد و افزود: تحریم، تهدید، جنگ و ترور و سایر دخالتهای استکبار در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است ولی هیچ کدام نتوانستند کشورمان را از پیشرفت بازدارند.
وی به برخی از عوامل موثر در ایجاد این وضعیت در بازار اشاره کرد و از عدم هماهنگی و عدم مدیریت صحیح مسئولان به عنوان مهمترین عوامل دخیل در این مورد نام برد و اضافه کرد: مسئولان باید با تحقق دستورات مقام معظم رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی با این معضلات مقابله کنند.
حجت الاسلام گنجی در ادامه با اشاره به فروش 27 میلیارد دلاری نفت خام ایران در ماههای اخیر، بیان داشت: هیچ کمبودی از نظر فروش نداشتهایم و از رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور انتظار داریم به شکل جدی در برابر این تورم عکسالعمل شایسته نشان دهند و وضعیت را بهبود ببخشند.
دولت برای تقویت پول ملی تلاش کند
وی خواستار تلاش و اهتمام جدی دولت و مسئولان برای حل این مشکلات شد و ادامه داد: دولت باید به طور جدیتر پای کار باشد و از هیچ تلاشی برای تقویت پول ملی فروگذار نکند و هر گونه اهمالی خیانت به مردم است.
امام جمعه جم بیان کرد: امروز وحدت مسئولان به ویژه مجلس و دولت میتواند گرهگشا باشد و مسئولان باید هر گونه اختلاف و دودستگی را کنار بگذارند و برای مرتفع شدن تورم اهتمام ورزند.
وی یادآور شد: مچگیری مسئولان از همدیگر راهکار مناسب مبارزه با تورم نیست و باید با کنار گذاشتن اختلافات برای رشد و تقویت اقتصاد کشور همت کنیم.
گنجی افزود: چند هفته است که ساخت فیلم موهن و انتشار کاریکاتور موهن خشم جهان اسلام را برانگیخته و هر چند غربیها در ابتدا اذعان داشتند که نقشی در این اهانتها نداشتهاند اما به تدریج مشخص شد که این کشورها به طور مستقیم در این اهانتها تاثیرگذار بودهاند.
امام جمعه جم خاطرنشان کرد: عشق به پیامبر اسلام(ص) و ارادت به اسلام و قرآن هرگز از امت اسلام جدا نمیشود و این وحدت و همدلی مسلمانان بر علیه دنیای کفر اثباتکننده این مدعاست.
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