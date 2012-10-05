وحدت و انسجام رمز موفقیت مسئولان بر مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، اظهارداشت: مسئولان در این جهان پر از آشوب که زمینه برای حاکمیت حق فراهم شده است، باید وحدت و همدلی را در راس فعالیت های خود قرار داده و بجای بحث های بیهوده به دنبال رفع مشکلات مردم باشند.

وی گرانی در بازار را از مشکلات اصلی مردم در حال حاضر برشمرد و بیان کرد: امروز وظیفه نمایندگان مجلس و ائمه جمعه است که مشکلات مردم را به مقامات ارائه دهند و این مشکل باید از سوی مسئولان چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی اضافه کرد: معاش مردم و احتیاجات روزمره زندگی مردم باید از سوی مسئولان تامین شده و مشکلات به حداقل برسد تا مردم دچاز آسیب های بیشتر نشوند.

وی با تاکید بر اینکه از خدمات ارائه شده دولت نیز نباید غافل شد، افزود: امروز ایران علیرغم تمام مشکلات و شرایط بحرانی از وضعیت اقتصادی، امنیتی و اجتماعی خوبی نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار است.

امام جمعه بیرجند امنیت حاکم در کشور را از مهمترین ابزارهای قدرت ایران عنوان کرد و بیان داشت: امروز ایران به دلیل برخورداری از علوم روز در اوج قدرت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در کشور باید حکم مجرمان را بدون وقفه اجرا کند، افزود: قوه قضائیه تنها باید به دنبال برقراری عدالت در جامعه باشد و افرادی را که به دنبال جریحه دار کردن قلب امام زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند را مجازات کند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه مردم نسبت به دین خود حساس بوده و با مخالفان دین برخورد خواهند کرد، گفت: اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی باید بدانند که مردم با تمام توان و علیرغم تمام محدودیت ها و تهدیدات دشمن از دین خود حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز علم و فناوری در کشور پیشرفت چشمگیری داشته است، افزود: بسیاری از فعالیت های بانکی و سایر فعالیت های روزمره مردم از محل سکونت یا محل کار قابل اجرا بوده و این امر بیانگر پیشرفت علم و تکونولوژی در کشور است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه استفاده صحیح از تکنولوژی های روز باید به جوانان اطلاع رسانی شود، بیان کرد: استفاده از تکنولوژی و شیوه های صحیح استفاده از آن باید فرهنگ سازی شود.

معارف مشاهیر ایران در بین نسل جوان نهادینه شود

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به بزرگداشت روز حافظ در هفته جاری اشاره کرد و ادامه داد: مشاهیر و بزرگان به عنوان ثروت های کشور هستند، چرا که فرهنگ غنی در ایران را نهادینه کردند.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه نباید گذاشت کشورهای بیگانه از این ثروت های ایران سوء استفاده کنند، یادآور شد: شعرای ایرانی معارف قرآن، اسلام و اهل بیت(ع) را در اشعار و هنر خود تبیین کردند و باید در بین جوانان نیز به عنوان الگو معرفی شوند.