به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور طی پیامی به بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام کرد: جشنواره فیلم کودک در پرتو عزمی همگانی می تواند پاسخگوی نیازهای انسان های حقیقت جو باشد.
محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرده است: اللهم عجل لولیک الفرج و االعافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه. با برگزاری این جشنواره بزرگ ،بار دیگر بهار سینمای کودک و نوجوان را در دیار هنرپرور اصفهان جشن می گیریم تا شاهد درخشش و بالندگی هنرمندان جوان کشور عزیزمان باشیم.
در ادامه این پیام آمده است: این رویداد فرهنگی ارزشمند که در پرتو عزمی همگانی وبا بهره گیری از آموزه های غنی و متعالی معارف اسلامی انجام می پذیرد، میتواند پاسخگوی نیازهای انسانهای آزاده و حقیقت جو در گستره عالم باشد که تشنه هنری ناب با ویژگی های اخلاقی و انسانی اند.
با توجه به اینکه هنر تصویری و تاثیرگذار سینمای کودک و نوجوان ایران جایگاهی شایسته در سطح جهان دارد، این جشنواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و فرصت مغتنمی برای دستیابی به نیازهای هنری و فرهنگی پویاترین قشر جامعه یعنی کودکان و نوجوانان است که سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد. ما امروز شاهد رشد علمی کشور در همه عرصه ها هستیم. حرکت نویدبخش در حوزه های فرهنگی و هنری نیز در سایه توجهات ویژه به هنرمندان جوان اوج خواهد گرفت.
بی شک همانگونه که تلاشهای ثمر بخش علمی نخبگان ما الهام بخش بسیاری از کشورهای جهان گردیده، حرکت در جهت تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان نیز میتواند نگاه ها را متوجه نبوغ و ارزشهای جوانان ما کند.
با آرزوی توفیق روز افزون برای همه دست اندرکاران این جشنواره با ارزش، امید وارم کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان با بهره گیری بیشتر از فرهنگ زلال و انسان ساز اسلام و با همت و تلاش مضاعف، الگوی بی بدیلی برای همه کودکان و نوجوانان سراسر عالم باشند. عزت و سربلندی همه کسانی که با فعالیتهای هنری خود ذهن، اندیشه ودل انسانها را با پیام رهایی بخش اسلام نورانی می سازند، در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عح) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
معرفی داوران یونیسف در جشنواره فیلم کودک
اسامی داوران یونیسف در بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعلام شد. امسال برای اولین بار یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در جشنواره حضور دارد و چهار داور این سازمان فیلم های جشنواره را بررسی کرده و به اثر برگزیده از نگاه یونیسف جوایزی اهدا می کنند.
منصور مقاره عابد از مرجع ملی حقوق کودک، جعفر گودرزی نماینده بنیاد سینمایی فارابی، مانلی آقا خان از بخش حمایت از کودک یونیسف و بهاره یگانه فر از بخش ارتباطات یونیسف داوران این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.
حضور سازمان های مهم و تاثیرگذار جهانی از جمله یونیسف در جشنواره فیلم کودک اقدامی مهم است که باعث تاثیرگذاری بیشتر جشنواره فیلم کودک در ابعاد داخلی و خارجی می شود و افق روشن تری را برای این رویداد ترسیم می کند. این داوران از سوی محمد المنیر صفی الدین نماینده یونیسف در ایران معرفی شده اند.
وی ادامه داد: از این رو جلسات آموزشی خبرنگاران نوجوان یکی از مهمترین بخشهایی است که ما برای این خبرنگاران در نظر گرفتهایم و امید داریم که ماحصل این کار نتایج مورد نظر ما باشد.
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