به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور طی پیامی به بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام کرد: جشنواره فیلم کودک در پرتو عزمی همگانی می تواند پاسخگوی نیازهای انسان های حقیقت جو باشد.

محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرده است: اللهم عجل لولیک الفرج و االعافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه. با برگزاری این جشنواره بزرگ ،بار دیگر بهار سینمای کودک و نوجوان را در دیار هنرپرور اصفهان جشن می گیریم تا شاهد درخشش و بالندگی هنرمندان جوان کشور عزیزمان باشیم.

در ادامه این پیام آمده است: این رویداد فرهنگی ارزشمند که در پرتو عزمی همگانی وبا بهره گیری از آموزه های غنی و متعالی معارف اسلامی انجام می پذیرد، میتواند پاسخگوی نیازهای انسانهای آزاده و حقیقت جو در گستره عالم باشد که تشنه هنری ناب با ویژگی های اخلاقی و انسانی اند.

با توجه به اینکه هنر تصویری و تاثیرگذار سینمای کودک و نوجوان ایران جایگاهی شایسته در سطح جهان دارد، این جشنواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و فرصت مغتنمی برای دستیابی به نیازهای هنری و فرهنگی پویاترین قشر جامعه یعنی کودکان و نوجوانان است که سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد. ما امروز شاهد رشد علمی کشور در همه عرصه ها هستیم. حرکت نویدبخش در حوزه های فرهنگی و هنری نیز در سایه توجهات ویژه به هنرمندان جوان اوج خواهد گرفت.

بی شک همانگونه که تلاشهای ثمر بخش علمی نخبگان ما الهام بخش بسیاری از کشورهای جهان گردیده، حرکت در جهت تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان نیز میتواند نگاه ها را متوجه نبوغ و ارزشهای جوانان ما کند.

با آرزوی توفیق روز افزون برای همه دست اندرکاران این جشنواره با ارزش، امید وارم کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان با بهره گیری بیشتر از فرهنگ زلال و انسان ساز اسلام و با همت و تلاش مضاعف، الگوی بی بدیلی برای همه کودکان و نوجوانان سراسر عالم باشند. عزت و سربلندی همه کسانی که با فعالیتهای هنری خود ذهن، اندیشه ودل انسانها را با پیام رهایی بخش اسلام نورانی می سازند، در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عح) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

معرفی داوران یونیسف در جشنواره فیلم کودک

اسامی داوران یونیسف در بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعلام شد. امسال برای اولین بار یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در جشنواره حضور دارد و چهار داور این سازمان فیلم های جشنواره را بررسی کرده و به اثر برگزیده از نگاه یونیسف جوایزی اهدا می کنند.

منصور مقاره عابد از مرجع ملی حقوق کودک، جعفر گودرزی نماینده بنیاد سینمایی فارابی، مانلی آقا خان از بخش حمایت از کودک یونیسف و بهاره یگانه فر از بخش ارتباطات یونیسف داوران این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.

حضور سازمان های مهم و تاثیرگذار جهانی از جمله یونیسف در جشنواره فیلم کودک اقدامی مهم است که باعث تاثیرگذاری بیشتر جشنواره فیلم کودک در ابعاد داخلی و خارجی می شود و افق روشن تری را برای این رویداد ترسیم می کند. این داوران از سوی محمد المنیر صفی الدین نماینده یونیسف در ایران معرفی شده اند.

وعده رییس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره جشنواره

عباس حاج رسولی‌ها رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید با تعامل و ارتباطی سازنده در همگی ابعاد، زمینه برگزاری هرچه بهتر جشنواره فیلم کودک را فراهم کنیم.

وی افزود: دومین سال حضور جشنواره بعد از چند سال دوری از اصفهان، می‌تواند در ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی اصفهان نقش به سزایی داشته باشد. سال گذشته پس از تعامل صورت گرفته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی، قررار شد در جشنواره بیست و ششم فیلم کودک، بیشتر به مقوله فرهنگ دفاع مقدس و نوجوانان شهید آن دوران بپردازیم.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر این مطلب که باید زمینه انجام کارهای خوب و ماندگار در اصفهان برای بازتاب در محافل ملی و بین‌المللی فراهم شود، اظهار داشت: در جشنواره بیست و ششم باید زمینه شکل گیری فعالیت های ماندگار و تاثیرگذار در جامعه فراهم شود.

حاج رسولی‌ها خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان سعی دارد با تعاملی سازنده با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی از طریق جشنواره فیلم کودک، انقلاب کشورمان را به دیگر نقاط دنیا معرفی کند.

تزیین تاکسی‌های اصفهان در استقبال از پروانه‌ها

مدیر تبلیغات ستاد اجرایی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: بیش از 7 هزار پرچم مزین به نام حضرت زهرا (س) و نشان جشنواره در ایام برگزاری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بر روی تاکسی‌های شهر اصفهان نصب می‌شود.

هادی نباتی ادامه داد: علاوه بر تزیین تاکسی‌های شهر به پرچم‌های تبلیغاتی، 5 هزار پرچم نیز برای نصب در مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان آماده شده است. رویکرد ما در تبلیغات شهری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توجه ویژه به شهدای هسته‌ای و حضرت فاطمه الزهرا (س) است که رویکرد اصلی جشنواره محسوب می شود.

مدیر تبلیغات ستاد اجرایی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در پی آن هستیم که با تبلیغات شهری مناسب در این دوره، شور و نشاطی را بر شهر حاکم کنیم که نصف جهان را آماده پذیرایی از پروانه‌ها کند.

برگزاری دوره آموزش خبرنگاران نوجوان جشنواره بیست و ششم فیلم کودک

دوره آموزشی خبرنگاران نوجوان جشنواره بیست و ششم فیلم کودک در محل نمایشگاه نصف جهان شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

سعید ساکت مدیر روابط عمومی ستاد اجرایی استانی جشنواره در این باره توضیح داد: این دوره طی روزهای 13 و 14 مهرماه جاری در اصفهان برگزار می شود. سیاست این نیست که فقط گروهی را به صورت نمادین به عنوان خبرنگار نوجوان انتخاب کنیم و در پی آن هستیم که این گروه‌ به عنوان خبرنگاران فرهنگی و سینمایی شهر در آینده‌ای نزدیک به کار گرفته شوند از این رو آموزش آنان به شکل جدی مد نظر ما قرار گرفته است.



وی ادامه داد: از این رو جلسات آموزشی خبرنگاران نوجوان یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که ما برای این خبرنگاران در نظر گرفته‌ایم و امید داریم که ماحصل این کار نتایج مورد نظر ما باشد.

در این دوره آموزشی، خبرنگاران طی 20 ساعت تحت نظر مدرسان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری اصفهان آموزش می‌بینند و بخش ویژه‌ای نیز برای انعکاس مطالب آنان در نشریه روزانه و پایگاه اینترنتی جشنواره در نظر گرفته شده است.