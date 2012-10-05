عجز و ناتوانی آمریکا در مهار بیداری اسلامی/ مذاکره با آمریکا جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های امروز نماز جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه توهین به مقدسات اسلامی از ناتوانی و بی درایتی امریکا نشات می گیرد، اظهار داشت: اقدام موهن و توهین به مقدسات در راستای اسلام ستیزی انجام می شود نه آزادی بیان.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه مذاکره با آمریکا جایز نیست، تصریح کرد: این موضوع بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

خطیب جمعه سمنان، آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی را متهم ردیف اول در توهین به پیامبر اعظم (ص) دانست و افزود: ولی امر مسلمین دوباره تاکید کردند که با چنین کشوری مذاکره نمی کنیم.

آیت الله شاهچراغی همچنین خروج منافقین از لیست تروریست های آمریکا را اقدامی سیاسی در مقابل ایران دانست و تصریح کرد: این کار آمریکا نیز از سری کارهای احمقانه اوست.

وی ضمن تاکید بر اینکه تروریست اصلی خود آمریکاست، اظهار داشت: ترور و به شهادت رساندن 17 هزار نفر از مردم مظلوم ایران از جمله عملکرد تروریستی منافقان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری دولت آمریکا مامنی برای تروریست ها و محلی برای پرورش آنان دانست و گفت: اما این کشور همواره بر طبل مبارزه با تروریست می کوبد و این دروغی محض است.

آیت الله شاهچراغی خروج اسم منافقین از لیست تروریست های امریکا را نشان از دشمنی این دولت با ایران اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: ایران اسلامی با این گونه کارها هیچ آسیبی نمی بیند.

وی همچنین به حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی محکومیت توهین به حضرت محمد (ص) اشاره کرد و افزود: این حضور جای تقدیر و سپاسگذاری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان توهین به پیامب اعظم (ص) را جنایتی بزرگ دانست و گفت: این کار پلید در راستای مقابله با اسلام صورت گرفت.

شاهچراغی همچنین در خاتمه به مسائل اخیر در خصوص نوسانات بازار ارز اشاره داشت و افزود: این اقدام نیز از توطئه های استکبار جهانی و در راستای ایجاد بلوا و آشوب در کشور صورت می گیرد.