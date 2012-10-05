دولتمردان به فکر حل مشکل گرانی باشند/ حق مردم فشار و مضیقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمه یزد اظهار داشت: مردم ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در همه دورانها و بحرانها روسفید و سربلند از آزمایشهای مختلف بیرون آمده اند و هرگز نظام و مسئولان خود را تنها نگذاشته اند و اکنون هنگام آن رسیده که زندگی راحتی داشته باشند.

وی تاکید کرد: ملت ایران وفادارترین ملتها هستند و گرچه بسیاری از فشارهای زندگی آزمایش الهی است اما زندگی در فشار و مضیقه حق این مردم نیست.

ناصری افزود: دولتمردان باید اکنون به فکر حل مشکل گرانی باشند که البته خوشبختانه اقداماتی در شرف انجام است.

وی یادآور شد: ما ارز در کشور داریم و همه مایحتاج مردم را در کشورمان تولید می کنیم و تنها باید راهی درست برای استفاده از آنها بیابیم.

ناصری عنوان کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم و با همفکری کارشناسان و به دور از عداوتها و کینه ها، این مسئله مهم کشور را حل کنیم.

اهمیت مهدکودکها از دانشگاه ها و مدارس بالاتر است/ لزوم تربیت دینی والدین برای فرزندان

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمه با اشاره به آغاز هفته جهانی کودک اظهار داشت: آموزش به کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به همین دلیل مهدکودکها بسیار مهمتر از مدارس و دانشگاه ها هستند و توجه به این مراکز و نظارت بر آموزشهای آنها ضروری است.

ناصری افزود: والدین از کودکان خود غفلت نکنند و علاوه بر مایحتاج مادی و جسمی، آنها را با معنویات نیز آشنا کنند و در صدد ارتقا شعور و درک معنوی آنها باشند.

وی بر لزوم تربیت دینی فرزندان از سوی والدین و مهدکودکها تاکید کرد و بیان داشت: والدین خواندن نماز و قرآن را به فرزندان خود آموزش دهند زیرا هر آنچه از کودکی به کودک آموزش داده شد، تا پایان عمر باقی می ماند.

مسئولان قوانینی ثبت کنند که کسی نتواند به اسلام توهین کند

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهانت به پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: در سراسر ایران و کشورهای اسلامی، هیچ قشر و گروهی اهانت به پیامبر (ص) را نپذیرفت و همه این حرکت را محکوم کردند.

وی عنوان کرد: این حرکتها و تلاشها اثر خود را می گذارد و دشمنان باید بدانند که به عقاید مسلمین و دین مبین اسلام و مقدسات این دین نباید توهین کنند.

ناصری تاکید کرد: اینها می خواهند در مقابل اسلام بایستند و اگر حرکت ما سست شود، آنها در مقابل ما می ایستند و مسئولان باید از این تظاهران استفاده کنند و قوانینی را به ثبت برسانند که کسی نتواند به اسلام توهین کند.