راهکار بحران سوریه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، رمضان عبدالله شلح گفت: تنها راهکار مثبت در سوریه راهکاری سیاسی است که به خونریزی ها پایان دهد، خواسته های ملت سوریه را برآورده سازد و تمامیت ارضی سوریه را حفظ کند.

شلح بیان کرد: مخالف کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه یا به حاشیه راندن آن هستیم. قبول آتش بس نامحدود و مجانی با اسرائیل خطری برای مقاومت و آرمان فلسطین است.

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: ما خواستار بازنگری در این باره هستیم زیرا به نفع منافع ملی فلسطینی ها نیست.

وی افزود: آرمان فلسطین هم اکنون خطرناکترین و پیچیده ترین مراحل تاریخی خود را می گذراند.آرمان ملی فلسطین که تا سطح تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 از طریق سازش و مذاکره تنزل داده شد، اکنون به بن بست رسیده و حتی به پایان راه رسیده است و هیچ کس تردید ندارد که روند سازش به سختی شکست خورده است.

شلح بیان کرد: دست دراز کردن به سوی اسرائیل و داخل کردن آنها به خانه فلسطینی راهکار درستی نیست. توجه به پیمان اسلو راهکار مناسبی نیست.

وی درباره بهار عربی نیز گفت: انقلابها و آنچه بهار عربی نامیده می شود سلاح دو لبه ای در قبال فلسطین است. جنبه منفی آن بی توجهی به فلسطین و فرصت دادن به اسرائیل برای اجرای طرحهای توسعه طلبانه اش است و جنبه دوم و مثبت کمکی است که این انقلابها می توانند به آرمان فلسطین کنند.

شلح بیان کرد: رژیمهای عربی پس از انقلاب باید توجه ویژه ای به فلسطین داشته باشند و هنگامی به فکر فلسطین نیافتند که دیگر خیلی دیر شده باشد و نه زمین مانده باشد و مسلمانی که بخواهند از آن دفاع کنند.

وی گفت: ما نمی گوییم که احدی همین فردا علیه اسرائیل به خاطر فلسطین لشگر کشی کند اما حداقل برای حمایت از بیت المقدس و مسجد الاقصی کاری انجام دهند.

شلح بیان کرد: متاسفانه اوضاع فلسطین پس از انقلابهای عربی فرقی نکرده است و حتی اگر بدتر نشده باشد بهتر هم نشده است و به نظر می رسد که موضوع فلسطین فراموش شده است.

خبر دیگر اینکه افیف کوخافی رئیس سازمان امنیت نظامی اسرائیل اعلام کرد: جبهه درگیری در سوریه چند مایل بیشتر از اسرائیل فاصله ندارد و بنابرین اسرائیل از حوادث آن تاثیر می پذیرد.

وی افزود: گزارشهای اطلاعاتی حاکی است که جبهه جولان با توجه به اینکه بشار اسد کنترل خود را بر برخی مناطق از دست داده است آرام نخواهد بود.