۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

دبیر جهاد اسلامی فلسطین:

راهکار بحران سوریه سیاسی است

دبیر کل جهاد اسلام فلسطین ضمن تاکید بر ضرورت توجه به راهکاری های سیاسی در سوریه درباره بی توجهی به آرمان فلسطین هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، رمضان عبدالله شلح گفت: تنها راهکار مثبت در سوریه راهکاری سیاسی است که به خونریزی ها پایان دهد، خواسته های ملت سوریه را برآورده سازد و  تمامیت ارضی سوریه را حفظ کند.

شلح بیان کرد: مخالف کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه یا به حاشیه راندن آن هستیم. قبول آتش بس نامحدود  و مجانی با اسرائیل خطری برای مقاومت و آرمان فلسطین است.

دبیر کل  جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: ما خواستار بازنگری در این باره هستیم زیرا به نفع منافع ملی فلسطینی ها نیست.

وی افزود: آرمان فلسطین هم اکنون خطرناکترین و  پیچیده ترین مراحل تاریخی خود را می گذراند.آرمان ملی فلسطین که تا سطح تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 از طریق سازش و مذاکره تنزل داده شد، اکنون به بن بست رسیده و حتی به پایان راه رسیده است و هیچ کس تردید ندارد که روند سازش به سختی شکست خورده است.

شلح بیان کرد: دست دراز کردن به سوی اسرائیل و داخل کردن آنها به خانه فلسطینی راهکار درستی نیست. توجه به پیمان اسلو راهکار مناسبی نیست.

وی درباره بهار عربی نیز گفت: انقلابها و آنچه بهار عربی نامیده می شود سلاح دو لبه ای در قبال فلسطین است. جنبه منفی آن بی توجهی به فلسطین و فرصت دادن به اسرائیل برای اجرای طرحهای توسعه طلبانه اش است و جنبه دوم و مثبت کمکی است که این انقلابها می توانند به آرمان فلسطین کنند.

شلح بیان کرد: رژیمهای عربی پس از انقلاب باید توجه ویژه ای به فلسطین داشته باشند و هنگامی به فکر فلسطین نیافتند که دیگر خیلی دیر شده باشد و نه زمین مانده باشد و مسلمانی که بخواهند از آن دفاع کنند.

وی گفت: ما نمی گوییم که احدی همین فردا علیه اسرائیل به خاطر فلسطین لشگر کشی کند اما حداقل برای حمایت از بیت المقدس و مسجد الاقصی کاری انجام دهند.

شلح بیان کرد: متاسفانه اوضاع فلسطین پس از انقلابهای عربی فرقی نکرده است و حتی اگر بدتر نشده باشد بهتر هم نشده است و به نظر می رسد که موضوع فلسطین فراموش شده است.

خبر دیگر اینکه افیف کوخافی رئیس سازمان امنیت نظامی اسرائیل اعلام کرد: جبهه درگیری در سوریه چند مایل بیشتر از اسرائیل فاصله ندارد و بنابرین اسرائیل از حوادث آن تاثیر می پذیرد.

وی افزود: گزارشهای اطلاعاتی حاکی است که جبهه جولان با توجه به اینکه بشار اسد کنترل خود را بر برخی مناطق از دست داده است آرام نخواهد بود.

