سفر رهبری به خراسان شمالی روحیه تلاش در بین مردم و مسئولین را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آشخانه پس از دعوت خود و مردم به رعایت تقوی الهی افزود: تقوی والدین در تربیت فرزندان نقش اساسی داشته و آسیب‌های اجتماعی نسل آینده را به شدت کاهش می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی با برشمردن آثار و برکات این سفر اظهار داشت: سفر ایشان به استان سبب افزایش روحیه تلاش و خدمت در بین مردم و مسئولین خراسان شمالی می‌شود.

حجت الاسلام طاهری این سفر را دارای برکات معنوی و مادی بی شماری ذکر کرد و افزود: استان محروم خراسان شمالی از نواقص و کاستی‌های بسیاری رنج می‌برد و امید است این سفر تاریخی سرآغازی برای پایان این کاستی‌ها باشد.

وی در ادامه گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار را مورد انتقاد قرار داد و افزود: لازم است مسئولین در این خصوص دقت بیشتری داشته و هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکل چاره‌ای عملی و تاثیرگذار بیاندشند.

خطیب نماز جمعه آشخانه همچنین به توهین استکبار و سرسپردگان آن به دین اسلام و مقدسات کامل‌ترین دین الهی و نیز سکوت سردمداران عربستان سعودی در این به اره اشاره کرد و گفت: در حالی که حکام عربستان سعودی خود را خادم الحرمین معرفی می‌کنند، در برابر اهانت به صاحب این حرم‌ها سکوت کرده و با این سکوت بر گستاخی دشمنان اسلام مهر صحه می‌گذارند.