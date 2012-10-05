15 خرداد هویت تاریخی ایران است که باید به صحنه هنر بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده در اختتامیه نخستین جشنواره ادبی 15 خرداد که صبح جمعه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، افزود: در تاریخچه زندگی سراسر حماسه و مبارزه حضرت امام خمینی(ره)، علیه رژیم پهلوی و حامیان آمریکای و صهیونیستی آن، نهضت 15 خرداد 1342 یک نقطه عطف محسوب می شود؛ به گونه ای که انقلاب اسلامی ایران را تداوم نهضت 15 خرداد می دانند و آن نهضت، مبارزه ای بود که سه عنصر "اسلام"، "امام خمینی(ره)" و "مردم"، پایه ها و عوامل اصلی اش را تشکیل دادند.

وی گفت: نهضتی که به رهبری امام خمینی(ره)، در مقام مرجعیت در سال 1341 از درون حوزه علمیه قم آغاز شد، در 15 خرداد 42 بیرحمانه سرکوب شد اما نابود نشد بلکه بذری شد که سرانجام، زمینه های شکوفایی انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: 15 خرداد، روز قیام خونین مردم جان بر کفی بود که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند و علیه نظام ستمشاهی شوریدند.

وی 15 خرداد را روز آغاز نهضت مقدس اسلامی و روز عصیان علیه طاغوت و طاغوتیان دانست و بیان داشت: 15 خرداد 42 روزی بود که ملت ایران زیر بیرق اسلام گرد هم آمد و برای مقابله با دشمنان اسلام و قرآن وارد صحنه شد و پشت رژیم ستمشاهی را به لرزه انداخت.

قاضی زاده ادامه داد: این روز بزرگ و فراموش نشدنی، یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشورمان، واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران، نمایشی است از بپا خاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند.

سالروز 15 خرداد نیز هیچگاه در سکوت و خاموشی سپری نخواهد شد

وی گفت: 15 خرداد تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسانهایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند؛ سالروز 15 خرداد نیز هیچ گاه در سکوت و خاموشی سپری نخواهد شد زیرا که 15 خرداد برای امت قهرمان و شهیدپرور ایران، از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: رژیم ستمشاهی، امام عزیز را که در سخنان کوبنده عاشورای حسینی(ع)، از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او پرده برداشت، روانه زندان کرد و به خیال خام خود راه را بر سیل خروشان ملت بست؛ غافل از اینکه هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته بود که زمین زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض به رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند، به لرزه در آمد.

15 خرداد باید به صحنه هنر بیاید

وی تصریح کرد: این صحنه، در آن روز در شهرهای ورامین و پیشوا، مانند ستاره ای درخشید و بدین ترتیب، مردم ایران با این قیام گسترده، نشان دادند که خواستار برقراری حکومت اسلامی و پایان دادن به رژیم ستمشاهی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اضافه کرد: باید تمام این صحنه ها و فداکاریها به هنر و قالبهای هنری سینما، شعر، ادبیات، تئاتر و .... تبدیل شده و 15 خرداد باید به صحنه هنر بیاید.

وی تأکید کرد: شهرستانهای ورامین و پیشوا، مرکز هنر استان تهران در تئاتر، شعر، داستان و... هستند که رسانه ها و خبرنگاران بسیار قوی، خبرنگاران پرشور و نشاطی که در برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری حضوری فعال و تأثیرگذار دارند، نقش ارزنده ای در پویایی فرهنگی این شهرستانها دارند.

قاضی زاده با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزشهایی مانند 15 خرداد 1342 در این دو شهرستان افزود: این عقبه تاریخی، فرهنگی و هنری باید حفظ و تقویت شود.