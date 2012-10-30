  1. اقتصاد
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

عرضه سهام 3 شرکت در بورس و فرابورس تصویب شد

عرضه سهام 3 شرکت در بورس و فرابورس تصویب شد

هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود با عرضه سهام 3 شرکت در بورس و فرابورس، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود با عرضه سهام 3 شرکت در بورس و فرابورس موافقت شد.

اعضای هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک 5 درصدی سهام بانک صادرات برای واگذاری از طریق بورس بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت نقد و اقساط و 35 درصد سهام شرکت سپیده جام توس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به شهرداری قم به صورت نقد و اقساط را به تصویب رساندند.

همچنین در این جلسه با عرضه دوباره 50.5 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق بورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

کد مطلب 1712615

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