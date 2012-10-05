به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی صبح جمعه در یادواره شهدای خلیج فارس در روستای بحیری شهرستان دشتی به توانمندی‌های بالای کشور در عرصه نظامی و دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: شناورهای ساخته شده در ایران دارای سرعتی به مراتب بیشتر از ناوهای آمریکایی هستند و در حال حاضر دوبرابر است که در آینده سرعتی سه برابری خواهند داشت.

وی این توانمندی‌ها را نتیجه جانفشانی و از خودگذشتگی و ایثار شهدای کشور دانست و اضافه کرد: شهدای خلیج فارس با شجاعت و شهادتشان تصور غلطی که دنیا نسبت به آمریکا داشت را برداشتند که باید تلاش کنیم مراسم شهدای خلیج فارس را به صورت ملی برگزار کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه کشور استقامت و ایستادگی این شهیدان برای انجام ماموریت‌های خود در خلیج فارس را باعث افتخار و عزت‌مندی کشور عنوان کرد و بیان داشت: شهیدان نادر مهدوی و غلام‌حسین توسلی با عملیات شجاعانه خود باعث افتخار ایران شدند.

وی به تلاش‌های آمریکائی‌ها در کشور عراق برای پیشبرد اهدافشان اشاره کرد و ادامه داد: این تلاش آمریکائی‌ها بی نتیجه ماند و نتوانستند به خواسته‌هایشان برسند و حکومتی شیعی در این کشور تشکیل شد.

سردار فدوی با اشاره به پیشرفت‌های وسیع و گسترده ایران در ابعاد مختلف نظامی، خاطرنشان ساخت: امروز ما با زمان شروع جنگ و زمانی که شهیدان مهدوی و توسلی در خلیج‌فارس جلو آمریکا ایستادند، قابل مقایسه نیستیم و امروز هیچ قدرتی حاضر به مقابله با ما نیست.

سردار علی رزمجو فرمانده منطقه دوم دریایی نیز در این آئین به ارزش بالای کار شهدای خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: روح عبودیت و توجه قلبی و خالصانه‌ای که در کار شهدای خلیج فارس بود باعث ماندگاری کار آنها شد که با الگوپذیری از حماسه حسینی افق تازه‌ای از تاریخ را به نمایش گذاشتند و تا ابد این حماسه جاویدان خواهد ماند.