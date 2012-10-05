نظام اسلامی تجربیات گرانبهایی در مقابله با فشار دشمنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی در آئین سیاسی - عبادی نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران بیارجمندی ضمن بیان اینکه نظام اسلامی دارای تجربیات گرانبهایی در مقابله با فشارهای دشمنان است، افزود: برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تعالی اقتصادی کشور، باید تمام دستورات رهبری را نقشه راه قرار داد و ذره ای از آن منحرف نشد.

وی با اشاره به ایجاد آشوب و نا امنی اخیر در کشور که از توطئه های جدید استکبار برعلیه نظام اسلامی است، اظهار داشت: دشمنان آماده سودجویی از هر فرصتی هستند و نباید بهانه فتنه گری را برای آنان ایجاد کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: مفسد اقتصادی در حکم مفسد فی الارض است و باید با وی برخورد قاطع صورت گیرد.

احمدی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با جنگ و تحریم های اقتصادی دشمنان مورد تاکید قرار داده اند، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای کم خوردن و کم نوشیدن و کاهش جریان عادی زندگی نیست بلکه ایشان، جلوگیری از اسراف و مصارف زاید را از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی یاد کرده اند.

خطیب نماز جمعه بیارجمند خاطرنشان ساخت: دشمنان با توجه به شکست های پی در پی و نفرت و انزجارهای عمومی، خیلی عصبانی هستند و به این دلیل دست به هر اقدام خصمانه حتی اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) می زنند.

وی تاکید کرد: آمریکا و هم کاسه های او بدانند بر چهره پر فروغ خورشید نبوت، حضرت محمد مصطفی (ص)، غبار اتهام، دروغ، تهمت و اهانت نمی نشیند.

احمدی، همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی، این نیرو را مظهر دیانت، اقتدار و هوشیاری در جامعه دانست و گفت: امنیت امروز مرهون تلاش پرسنل سخت کوشی این نیرو است.

امام جمعه بیارجمند با اشاره به اقتدار نیروهای نظامی ایران، افزود: نیروهای نظامی جمهوری اسلامی همواره با بصیرت و هوشیاری در برابر شرایط سخت و گردنه های صعب العبور با عظمت عبور می کنند.

احمدی در پایان تصریح کرد: جنگ و تحریم های اقتصادی دشمنان نمی تواند در عزم مردم برای همراهی با نظام و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی خللی ایجاد کند.