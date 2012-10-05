تحریم ها قدرت اخلال در تصمیمات کلان کشور را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مومنی در آئین سایسی - عبادی نماز جمعه این هفته در جمع پرشور نمازگزاران میامی در محل مسجد جامع این شهر با بیان اینکه تحریم ها قدرت اخلال در موقعیت و تصمیمات کلان کشور را ندارند، افزود: مسئولان و نهادهای اجرایی و قضایی با حفظ وحدت و انسجام و تحلیل صحیح از شرایط موجود، راهکارهای مناسب برای مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

وی اظهار داشت: این جنگ توسط استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و با صحنه گردانی سودجویان و دلالان از خدا بی خبر به ملت ایران تحمیل شده و مانند لاشخورها و کرکسها به جان مردم و نظام جمهوری اسلامی افتاده اند.

مومنی با اشاره به بیانات حکیمانه رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان کشور که لازمه رسیدن به تحلیل درست در باره جایگاه و موقعیت کشور را وجود ارزیابی صحیح از توانایی ها و نقاط قوت نظام اسلامی دانستند، گفت: فشارهای جبهه دشمن ناکام خواهد ماند.

وی همچنین، تحولات سوریه را یادآور شد و افزود: سوریه و سیاست های داخلی آن برای آمریکا و رژیم غاصب صیهونیستی مشکل محسوب نمی شود، بلکه مقاومت ملت و دولت این کشور در برابر ستمگران و غاصبان فلسطین اشغالی است که برای دشمنان مشکل ساز شده است.

امام جمعه موقت میامی اظهار داشت: با توجه به توانمندی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و حضور تاثیر گذار مردم در عرصه های دفاع از آرمان های نظام، دشمنان جرات تجاوز به سرحدات میهن اسلامی ما را ندارند.

وی افزود: امروز دشمنان سعی دارند از هر طریق ممکن به انقلاب اسلامی خدشه وارد کنند، آنان با ایجاد جنگ نرم ایمان و اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند.

مومنی همچنین با اشاره به تنشهای نظامی و مرزی اخیر میان ترکیه و سوریه و مصوبه نمایندگان ترکیه گفت: حاکمان ترکیه با عبرت گیری از سرنوشت حزب بعث و صدام با طناب پوسیده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به چاه نروند و مردم مسلمان دو کشور اسلامی را به جان هم نیندازند.

وی در خاتمه تصریح کرد: امروز هیچ کدام از مشکلات منطقه راه حل نظامی ندارد و دین اسلام بر همه مسلمانان دستور می دهد مشکلات خود را برادرانه حل کنند و بر دشمنان اجازه دخالت ندهند.