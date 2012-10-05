اجرای آیین نامه ارتقای اساتید از اول آبان/ راه اندازی بانک اطلاعات نخبگان پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی افزود: ما معتقد هستیم دانشگاه های علوم پزشکی برای آموزش و تولیدات علمی و ارتقای شاخص ها از همه ظرفیت خود استفاده نمی کنند و ظرفیت های بیشتری در این دانشگاهها وجود دارد.

وی افزود: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی یک به 9 است و این در حالی است که این نسبت در دانشگاههای وزارت علوم یک به 17، در دانشگاه آزاد یک به 40 و در دانشگاه علمی کاربردی یک به 90 است. ما ممتازترین شرایط برای تربیت نیروی انسانی را داریم.

محققی خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد توسعه باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم چرا که نیروی انسانی نخبه و با کیفیت به دانشگاه های علوم پزشکی وارد می شود.

وی با اشاره به ظرفیت کارشناسی ارشد و لزوم توسعه این مقطع در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: امسال 75 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی شرکت کردند که با وجود افزایش 25 درصد ظرفیت، تنها 5100 نفر پذیرفته شدند و 70 هزار نفر محروم ماندند. با توجه به اینکه قانون اجازه می دهد دانشگاهها از ظرفیت مازاد استفاده کنند ما با هماهنگی گروه های آموزشی ظرفیت 6 هزار نفر را برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد با پرداخت شهریه را ایجاد کردیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاهها هیات علمی جدید جذب کرده اند و می توانند در تمام رشته های دایر، ظرفیت خود را به وزارت بهداشت اعلام کنند که بر اساس آن به دانشگاهها اجازه تربیت دانشجو در این مقطع با پرداخت شهریه داده شود. البته این مسئله بدون مشکل نیست و باید مدیریت شود.

وی اضافه کرد: برای تربیت نیروی انسانی ماندگار دانشگاهها باید نیروهای خود را به صورت بومی تربیت کنند و برای این موضوع برنامه ریزی کنند.

محققی موضوع افت تحصیلی را یک دغدغه اساسی برای دانشگاهها و وزارت بهداشت برشمرد و گفت: اگر بخواهیم روزی را به به عنوان عزای عمومی برای یک دانشگاه اعلام کنیم آن روز، روزی است که یک دانشجو افت تحصیلی پیدا کند.

وی گفت: دانشگاه هایی که با چنین تلاشی در پی علم و دانش هستند نباید افت تحصیلی داشته باشند، نمره کمتر از 14 در رقابت داخل و خارج دانشگاه افت محسوب می شود و وزارت بهداشت تمام اطلاعات و تحلیل های آزمونی را در اختیار دانشگاهها قرار داده تا از آن برای پیشبرد امور استفاده کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: ورودی های دانشگاههای علوم پزشکی همه از استعدادهای درخشان هستند و نباید دچار افت شوند. البته روند رو به رشد است اما دانشگاهها باید ضعف های اساسی که در این زمینه وجود دارد را پیدا کنند، دانشگاه عرصه افت و سقوط نیست.

وی درباره توجه هر چه بیشتر دانشگاهها به موضوع هرم اصلی آموزش از جمله آموزش پزشکی عمومی و مقاطع پایه گفت: این موضوع که بدون توجه به نیاز منطقه و دانشگاه برویم فلوشیپ یک رشته لوکس را راه اندازی کنیم، عدالت را رعایت نکرده ایم.

محققی افزود: دوره های تحصیلات پایه و پزشکی عمومی در شعب بین الملل و دانشکده های تازه تاسیس به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی اجرای درست سند آمایش سرزمین را در ایجاد نهاد آموزشی در مناطق مختلف کشور و ایجاد دسترسی به آموزشی برای همگان برشمرد و گفت: در آموزش تنها نباید به قله ها و موضوعات فوق تخصصی پرداخته شود بلکه قاعده هرم نیز اهمیت دارد.

معاون وزیر بهداشت آیین نامه ارتقای هیات علمی را سندی با ارزش و مبتنی بر فضیلت برشمرد و گفت: آیین نامه ارتقای از اول آبان ماه 91 اجرایی می شود و نباید با این سند به صورت صوری برخورد شود.

وی فرصت آموزشی بازنگری در رشته ها، دوره ها و مقاطع را برای دانشگاهها مغتنم شمرد و گفت: این بازنگری بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات وزارت بهداشت صورت می گیرد و دانشگاهها آن را اجرا می کنند. همچنین برای توسعه رشته های بین رشته ای، از ظرفیت علوم پایه و بالینی استفاده شود که متاسفانه در عمل بیگانه از هم تلاش می کنند.

محققی درباره هیات های تشکیل شده در بورد تخصصی و فوق تخصصی گفت: دانشگاهها در رشته های علوم پایه و بالینی تخصصی و فوق تخصصی اعضای هیات علمی برتر خود را از منظر صلاحیت های عمومی و صلاحیت های علمی معرفی کنند تا وزارت بهداشت از آنها برای حضور در هیات ها استفاده کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، تدوین سند راهبردی طب سنتی ایرانی و اسلامی به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی و راه اندازی تخصص پزشک خانواده در سال جاری به عنوان دیگر برنامه های حوزه آموزش وزارت بهداشت نام برد.