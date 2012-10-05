مسئولان به مشکلات اقتصادی مردم توجه جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مردم با نظام اسلامی و انقلاب هیچ مشکلی ندارند و در همه صحنه ها حضور دارند اما آن ها نیز از نظام مطالبات به حقی دارند که باید برآورده شود.



وی ادامه داد: به هر حال بخشی از گرانی‌ها و نوسانات در قیمت‌ها بسیار عملکرد بد است، ثبات در بازار در ثبات سیاسی و امنیت کشور و اعتماد مردم به نظام و مسئولان تأثیر دارد.

امام جمعه عنوان کرد: دشمنان هم خیلی به این گرانی‌ها دامن می‌زنند و قصد دارند آن را به چالش بزرگی تبدیل کنند، این یک چالش بسیار جدی است.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به مشکلات از سوی مسئولان، جامعه را با مشکلات فرهنگی و اجتماعی فراوانی مواجه می‌کند، افزود: این دشمنان نظام هستند که در این زمینه بیشترین بهره‌برداری را خواهند کرد و با فضاسازی و القای ناکارآمدی نظام ضربه‌های سهمگینی را به استقلال سیاسی کشور وارد خواهند کرد.

وی به موضع حجاب اشاره کرد و گفت: دستگاه های فرهنگی کشور باید در زمینه حجاب تلاش بیشتری انجام دهند چراکه در حال حاضر وضعیت حجاب در کشور مناسب نیست.