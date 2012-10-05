اقتصاد کشور با استفاده از مدیران توانمند مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج به دو محور هتک حرمت به پیامبر گرامی اسلام و شرایط کنونی اقتصاد کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه هتک حرمت به مقدسات به دلیل وحشتی است که آمریکا و صهیونیست از بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان پیدا کرده اند.، تاکید کرد: امروز حامیان هتاکی به مقدسات دینی و اسلامی در خشم ملتهای مسلمان جهان گرفتار شده اند و دشمنان باید بدانند در صورت ادامه هتاکی ها خود را به نابودی و فلاکت خواهند نشاند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم تمام پیامبران الهی از جمله حضرت موسی (ع ) و حضرت عیسی (ع ) را مورد تکریم قرارداده، افزود: دین اسلام برای ادیان الهی جایگاه ویژه قائل است و به هیچ یک از ادیان اهانت روا نمی دارد.



امام جمعه کرج گفت: توهین به مقدسات دینی به ویژه دین اسلام حرکتی زشت و پلید است و سیمای نورانی و پاک رسولان خدا نباید مورد بی حرمتی قرار گیرد.

حجت الاسلام کازرونی تاکید کرد: پیامبران خدا هم بیشترین خدمت را به بشریت کرده اند و هم راههای درست را به انسانها آموزش داده اند.



نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور، اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی و گرانی در کشور ناشی از تحریم های دشمنان اسلام است اما بخش دیگر به ضعف مدیریت ها برمی گردد.



امام جمعه کرج افزود: در این شرایط حساس باید از مدیران با تجربه و توانمند برای مدیریت های اقتصادی کشور استفاده شود ،ضمن آنکه قوای مقننه و قضاییه باید به دولتمردان کمک بیشتری کنند.



وی با بیان اینکه مردم در شرایط سخت هشت سال دفاع مقدس به مسئولان کشور کمک کردند، از مردم خواست در شرایط کنونی نیز با پیشه کردن قناعت و مصرف بهینه، مسئولان را در خدمات رسانی ها یاری کنند.



خطیب جمعه کرج اتحاد و همدلی در شرایط حساس کنونی کشور را ضروری خواند و گفت: دشمنان به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی و تفرقه افکنی در جامعه اسلامی هستند و باید با اتحاد و همدلی این توطئه ها راخنثی کرد.



حجت الاسلام کازرونی تاکید کرد: همه مردم و مسئولان برای رفع این مشکلات باید همکاری و تلاش بیشتری کنند.



وی یادآور شد: امروز باید هوشیارتر از پیش از سرنوشت مردم کشورهای عراق و افغانستان که به دلیل اشغال کشورشان به دست استکبار دچار مشکلات فراوان شدند،عبرت بگیریم و با بهره گیری از توانمندیهای خود بر مشکلات غلبه کنیم.



حجت الاسلام کازرونی همچنین از تلاش کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کرد و هفته ناجا را گرامی داشت.