دولت از نابسامانی های بازار ارز شانه خالی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه این هفته ساری با اشاره به اینکه بازار ما با حرف های دشمن وارد میدان نمی شوند گفت: بازار ما قبل از انقلاب تحت پوشش مرجع مانند امام راحل بوده است .



وی گفت: بازار تهران و سراسر کشور ما پیرو رهبری و خون شهدا هستند و به دنبال ارزشهای آنان هستند و مردم ما در مقابل تحریم ها محکم ایستاده اند و به دنبال حفظ ارزشها و آرمانهای این نظام هستند.



قاسمی با اشاره به اینکه زلزله آذربایجان شرقی حادثه بزرگی در سال جای در کشور بوده است، گفت: مردم مازندران به واسطه مسئولان نظام قرار شد یک مسجدی در شهرستان اردبیل در روستای باجا باج که قدمگاه مقام معظم رهبری است احداث کنند.



وی افزود: مردم ولایتمدار مازندران برای کمک به مردم زلزله زده شهرستان آذربایجان و احداث مسجد می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 1112 نزد بانک ملی شعبه انقلاب به حساب نماینده ولی فقیه در استان واریز کنند.



امام جمعه موقت شهرستان ساری با اشاره به اینکه مازندران دارای مواهب طبیعی فراوانی برای گردشگری است گفت:همه مسئولانی که در طرح دریا در تابستان و بهار برای آسایش و آرامش مردم تلاش کردند قدردانی کرد.



قاسمی افزود: برای سالم سازی طرحهای دریا و فراهم شدن محیط سالم برای گردشگران مسئولان باید تلاش کنند و بعد از پایان طرح دریا کار را تمام شده رها نکنند و باید با آسیب شناسی در صدد برطرف کردن نواقص برآیند.



وی با بیان اینکه مسئولان در استان تابستان و بهار آمار 20 میلیونی ارائه می کنند، گفت: خروجی این میزان مسافر چه بوده است و آیا کمکی به وضع معیشتی و فرهنگی مردم کرده اند باید این موضوع آسیب شناسی شود.



این مسئول با اشاره به اینکه مازندران از دیار علویان بوده و بیش از 20 میلیون نفر به این استان مسافرت می کنند، افزود: حق مردم این است که از مسئولان مطالبات خود را طلب کنند.



قاسمی افزود: یکی از مهمترین مقوله ها در جامعه اسلامی تامین امنیت و سلامت جامعه است که نیروی انتظامی مازندران باهمکاری سرمایه اجتماعی این دو مهم را دربین جامعه اسلامی فراهم ساخته است.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که در شرایط جنگ نرم دشمن قرار داریم افزود: دشمن دو هدف را با این جنگ دنبال می کند یکی تهاجم فرهنگی و اعتقادی ودیگری اقتصادی است.



امام جمعه موقت مرکز استان با اشاره به تهاجم و سونامی فرهنگی دشمن در جامعه اسلامی گفت: آنان می خواهند با این افکار به قرآن و پیامبر خاتم ما اهانت کنند و جنگ ادیان در بین ما ایجاد کنند.



وی بیان اینکه بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه را فرا گرفته و برخی از جوانان غربی به دین اسلام روی آوردند افزود: ما به دشمنان خودمان اعلام می داریم ما در مکتب سالار شهیدان درس گرفته ایم زیر بار ظلم و ذلت نمی رویم و تمام هستی خودمان را در مقابل مقدسات ادا می کنیم تا اسلام زنده بماند.