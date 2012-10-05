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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

ماموستا مجتهدی:

اهانت به پیامبر اسلام توهین به همه مسلمانان جهان است

اهانت به پیامبر اسلام توهین به همه مسلمانان جهان است

سنندج - خبرگزاری مهر: امام جمعه سنندج اهانت کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیامبر اسلام را توهین به همه مسلمانان جهان دانست و خواستار محکومیت این اقدام بی شرمانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن محکوم کردن توهین به مقدسات اسلامی از سوی کشورهای غربی بیان کرد: وقتی که به پیامبر اسلام (ص) توهین می شود این بدان معنی است که به همه مسلمانان جهان اهانت شده است.

وی ادامه داد: وقتی که دشمنان در مقابل اقتدار و عظمت اسلام کم آوردند با روی آوردن به توهین به مقدسات اسلامی به دنبال طرح ها و برنامه های شوم خود هستند و از این روست که توهین به محور این دین الهی یعنی حضرت محمد (ص) را برنامه ریزی و اجرا کردند که باید همه مسلمانان در این زمینه هوشیار بوده و فریب توطئه های دشمنان را نخورند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این نکته که دین مبین اسلام به نفوذ و گسترش خود در قلب کشورهای آمریکایی دو اروپایی ادامه می دهد، گفت: دشمن از این نفوذ و گسترش می ترسد و به همین دلیل می خواهد با دست زدن به توهین های مختلف توطئه های شوم خود را اجرایی کند ولی بدون شک این گونه توطئه ها هیچ نتیجه به دنبال ندارد و دین مبین اسلام همچنان به نفوذ خود در سراسر جهان ادامه می دهد.

وی بر حضور گسترده مردم مسلمان سراسر جهان در صحنه و برگزاری راهپیمایی های مختلف با هدف محکوم کردن توهین به مقدسات اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: حضور یکپارچه مردم باعث می شود که دشمن از این گونه اقدامات بی شرمانه خود پشیمان شده و دیگر جرات دست زدن به اعمال ننگین این چنین را نداشته باشد.

ماموستا مجتهدی به نقش و رسالت جوانان در عصر حاضر در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: نسل جوان کشورمان امروز باید هوشیار و بیدار از نظام اسلامی و دستاوردهای آن به خوبی دفاع کنند تا به الگویی تمام عینی برای همه جوانان در سایر کشورهای اسلامی تبدیل شوند.

وی با تبریک ایام هفته نیروی انتظامی بیان کرد: نیروی انتظامی با حضور به موقع خود در صحنه ارتباط بسیار خوب و حسنه ای با مردم برقرار کرده است و در راستای رسیدن به امنیت هر چه بهتر در کشور به ویژه استان کردستان باید این ارتباط خود با اقشار مختلف مردم را مورد توجه جدی تری قرار دهد.

کد مطلب 1712634

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