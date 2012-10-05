وضعیت حاکم بر بازار با فرافکنی حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان افزود: برخی هنرشان این است که به دنبال مقصر می گردند و به جالی اصلاح وضعیت سعی می کنند همدیگر را در بوجود آمدن وضعیت موجود مقصر معرفی می کنند.

وی با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی،‌ نیازمند برنامه ریزی و عزم و اراده همگانی برای سازندگی در کشور است.

حجت الاسلام علی خاتمی افزود: آقا اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی، طرح و برنامه و اراده و عزم می خواهد و نمی توان با خانه نشینی و دنبال مقصر گشتن اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت جامعه گفت: نباید ریشه و علت اصلی همه مشکلات اقتصادی کشور را آمریکا و کشورهای غربی و تحریم ها دانست و باید دلیل آن را در تنبلی ها و کوتاهی های موجود در کشور جستجو کرد.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر لزوم هوشیاری همه آحاد جامعه و مسئولان در مقابل شرایط موجود کشور گفت: الان دیگر جای دنبال مقصر گشتن و فرافکنی کردن نیست بلکه باید هوشیارانه در مقابل مشکلات برنامه ریزی جامعه و کامل داشته باشیم.

وی بر لزوم پاسخگویی به مردم در زمینه اموال عمومی و تجمل گرایی موجود در کشور افزود: برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای تعالی اقتصادی کشور باید تمام دستورات رهبری را نقشه راه قرار داد و ذره ای از آن منحرف نشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به 33 سال تحریم و حربه های مختلف دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آن زمان که هیچ امکانات، توانمندی و ثروتی در دست جمهوری اسلامی ایران نبود ملت ایران با دست خالی توانستند هشت سال در مقابل دشمنان ایستادگی کنند و به پیروزی برسند.

حجت الاسلام خاتمی، حرکت هوشمندانه برای خدمت رسانی و اجرای برنامه ریزی ها را یادآور شد و افزود: دشمنان آماده سودجویی از هر فرصتی هستند و نباید بهانه فتنه گری را برای آنان ایجاد کرد.

وی ایجاد فضای غیرواقعی و دور از واقعیت توسط دشمنان در خصوص مسائل ایجاد شده و تحلیل های جهت دار آنها را یادآور شد و با اشاره به تبلیغات مسموم دشمنان پس از زلزله ورزقان افزود: با وجود خدمت رسانی گسترده و سریع در این منطقه، دشمنان بلا فاصله شروع به شایعه سازی و شایعه افکنی در میان مردم در زمینه کمبود امکانات و عدم توجه مسئولان کردند و به این طریق در تلاش برای تضعیف روحیه مردم زلزله زده این منطقه بودند.

حجت الاسلام علی خاتمی با بیان اینکه دشمنان از تمامی ابزارهای ممکن برای تخریب مسلمانان به ویژه ایرانیان استفاده می کند، افزود: افکار و عملکرد هر شخصی به خصوص مسئولان در نظام اسلامی باید بگونه ای باشد که بهانه و ابزار سودجویی دشمنان نشود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، در ادامه تلاش آمریکا برای از بین بردن نظام سوریه به رهبری بشار اسد را یادآور شد و افزود: سوریه و سیاست های داخلی آن برای آمریکا و رژیم غاصب صیهونیستی مشکل محسوب نمی شود، بلکه مقاومت ملت و دولت این کشور در برابر ستمگران و غاصبان فلسطین اشغالی است که برای دشمنان مشکل ساز شده است.

حجت الاسلام خاتمی با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: همکاری مردم با نیروی انتظامی یکی از مهمترین مولفه های امنیت پایدار در کشور است.