41 باند مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مسکنی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه افزود: در شش ماه نخست امسال مردم بیش از 300 هزار بار با پلیس 110 تماس گرفته اند که 165 هزار مورد آن منتج به حضور پلیس در صحنه و مابقی منجر به اطلاعات، انتقادات و پیشنهادت مردم بوده است.
وی افزود: 117 هزار نفر در شش ماه نخست امسال با شماره 197 نیروی انتظامی تماس گرفته اند و به ما پیشنهاد و انتقاد و راهکار های مناسب و نقطه نظر خود را بیان کرده اند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه پلیس به عنوان امانت دار و معتمد و پناهگاه مردم است افزود: پلیس باید همیشه در دسترس مردم و گوش شنوایی برای مرم خوب و مومن این استان باشد.
مسکنی افزود: در شش ماه نخست امسال بیش از 600 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که در این راه بیش از پنج هزار نفر از تولید وتوزیع کنندگان و معتادین دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه محور مواصلاتی مازندران از پرترددترین محور کشور است: در شش ماه نخست امسال 494 هزار و24 راننده متخلف اعمال قانون شده و حدود پنج هزارو 421 نفرراننده به خاطر تخلفات جاده ای به مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده های انان فرستاده شد.
مسکنی افزود: درشش ماه امسال حدود 165 هزار خودرو متخلف و هشت هزارو400 متورسیکلت متوقف و به پارکینگ هدایت شده است.
وی بیان داشت: همکاران ما در نیروی انتظامی و پاسگاههای مستقر در شهر و روستا بیش از 74 هزار پرونده را رسیدگی کرده اند و حدود 540 هزار برگ اوراق را به مرم ابلاغ کردند.
مسکنی افزود: در بخش پلیس فتا در شش ماه نخست امسال ناجا توانسته است حدود 95 پرونده را در فضای مجازی رسیده کرده است .
وی به رشد 27 درصدی کشفیات در شش ماه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: 800 پرونده در آزمایشگاه، شیمی بیولوژیک، خط شناسی و صلاح شناسی وجود دارد.
ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مازندران از متلاشی شدن 41 باند مواد مخدر در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مسکنی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه افزود: در شش ماه نخست امسال مردم بیش از 300 هزار بار با پلیس 110 تماس گرفته اند که 165 هزار مورد آن منتج به حضور پلیس در صحنه و مابقی منجر به اطلاعات، انتقادات و پیشنهادت مردم بوده است.
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