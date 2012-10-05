41 باند مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مسکنی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه افزود: در شش ماه نخست امسال مردم بیش از 300 هزار بار با پلیس 110 تماس گرفته اند که 165 هزار مورد آن منتج به حضور پلیس در صحنه و مابقی منجر به اطلاعات، انتقادات و پیشنهادت مردم بوده است.



وی افزود: 117 هزار نفر در شش ماه نخست امسال با شماره 197 نیروی انتظامی تماس گرفته اند و به ما پیشنهاد و انتقاد و راهکار های مناسب و نقطه نظر خود را بیان کرده اند.



فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه پلیس به عنوان امانت دار و معتمد و پناهگاه مردم است افزود: پلیس باید همیشه در دسترس مردم و گوش شنوایی برای مرم خوب و مومن این استان باشد.



مسکنی افزود: در شش ماه نخست امسال بیش از 600 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که در این راه بیش از پنج هزار نفر از تولید وتوزیع کنندگان و معتادین دستگیر شده اند.



وی با بیان اینکه محور مواصلاتی مازندران از پرترددترین محور کشور است: در شش ماه نخست امسال 494 هزار و24 راننده متخلف اعمال قانون شده و حدود پنج هزارو 421 نفرراننده به خاطر تخلفات جاده ای به مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده های انان فرستاده شد.



مسکنی افزود: درشش ماه امسال حدود 165 هزار خودرو متخلف و هشت هزارو400 متورسیکلت متوقف و به پارکینگ هدایت شده است.



وی بیان داشت: همکاران ما در نیروی انتظامی و پاسگاههای مستقر در شهر و روستا بیش از 74 هزار پرونده را رسیدگی کرده اند و حدود 540 هزار برگ اوراق را به مرم ابلاغ کردند.



مسکنی افزود: در بخش پلیس فتا در شش ماه نخست امسال ناجا توانسته است حدود 95 پرونده را در فضای مجازی رسیده کرده است .



وی به رشد 27 درصدی کشفیات در شش ماه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: 800 پرونده در آزمایشگاه، شیمی بیولوژیک، خط شناسی و صلاح شناسی وجود دارد.