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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

حجت الاسلام مقری:

پیشگیری اساس اقدامات نیروی انتظامی را تشکیل دهد

پیشگیری اساس اقدامات نیروی انتظامی را تشکیل دهد

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه نیشابور با بیان اینکه پلیس از مردم انتظار همکاری دارد، افزود: پیشگیری نیز باید اساس اقدامات نیروی انتظامی را تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام اسماعیل مقری موذن در خطبه دوم نمازجمعه این شهر با گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: پلیس قول داده است که محرم اطلاعات و اخبار ارائه شده از سوی مردم باشد.

وی با بیان اینکه برخورد وظیفه قوه قضائیه است، تصریح کرد: البته وظیفه پلیس برخورد مهربانانه با مردم است.

امام جمعه نیشابور با اشاره به اینکه در هفته آینده مناسبت روز پست را داریم از حضور نداشتن منسجم مسئولان و پرسنل این اداره در نماز عبادی سیاسی نمازجمعه انتقاد کرد.

مقری به ادارات توصیه کرد در ایام مناسبتی مربوط به آن اداره حضور پررنگ‌تری در نمازجمعه داشته باشند.

وی با گرامی‌داشت هفته دامپزشکی نیزاظهار امیدواری کرد: وضعیت تولید گوشت در کشور به مرز خودکفایی برسد.

این روحانی مسئول گفت: تحریم‌ها سخت است اما سخت‌تر از پرپرشدن جوانان کشورمان در دوران جنگ تحمیلی نیست.

مقری یادآور شد: دشمنان با تحریم‌ها می‌خواهند مردم را از دین و انقلاب برگردانند و نظام اسلامی را ناکارآمد معرفی و مردم را مایوس کنند.

امام جمعه نیشابور با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ما ثمره خون شهدا و زحمات امام راحل مان است، افزود: حرف ما در مقابل دشمنانمان این است که در مقابل شما سر فرود نخواهیم آورد.

کد مطلب 1712644

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