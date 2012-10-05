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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

نمازگزاران سنندجی هتک حرمت به مقدسات اسلامی را محکوم کردند

نمازگزاران سنندجی هتک حرمت به مقدسات اسلامی را محکوم کردند

سنندج - خبرگزاری مهر: بعد از برگزاری نماز جمعه، نمازگزاران سنندجی ضمن حضور در راهپیمایی، هتک حرمت به مقدسات اسلامی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و بعد از اقامه نماز جمعه نمازگزاران سنندج با حضور خود در یک راهپیمایی یک بار دیگر ضمن محکوم کردن هتک حرمت به مقدسات اسلامی خواستار مجازات عاملین این اقدام ننگین شدند.

در این راهپیمایی که بعد از اقامه نماز جمعه آغاز شد، نمازگزاران سنندجی ضمن طی مسیر خیابان امام خمینی (ره) تا میدان انقلاب با سردادن شعارهای خواستار محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی از سوی تمامی مسلمانان جهان شدند و بر برخورد و مجازات عاملین این اقدامات ننگین تاکید کردند.

در مراسم امروز راهپیمایی در سنندج مردم با سردادن شعارهای مختلفی همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، صلی علی محمد، لبیک یا محمد بار دیگر توطئه های دشمن را خصوص مقابله با دین مبین اسلام محکوم کردند.

در مراسم امروز در سنندج علاوه بر اقشار مختلف مردم، جمعی از مدیران و مسئولان استان به همراه فرماندهان نظامی و انتظامی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1712645

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