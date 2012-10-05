۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

حجت الاسلام حسینی:

اقدامات دولت در حیطه اقتصادی دیرهنگام است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه اقدامات دولت برای مبارزه با مشکلات اقتصادی را دیرهنگام ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه اظهار داشت: در شرایطی که کشور در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیاز به آرامش و امید دارد، چرا مسئولان تاکنون دست نگه داشته اند و با باندهای سیاه مافیای ارزی پس از آنکه سودجویی های کلان کرده اند، برخورد می کنند؟

وی افزود: قدرت اطلاعاتی و توان اجرایی نظام اسلامی ما بسیار قوی تر از این حرفهاست و مشکل ضعف مدیریت است که افسران پیاده نظام دشمن در جبهه اقتصادی، فرصت ماجراجویی و التهاب آفرینی پیدا می کنند و ظرف مدت یک سال، دلار را از 1250 تومان به حدود چهار هزار تومان می رسانند و شوکی باور نکردنی بر بدنه اقتصاد کشور وارد و کالاها را انبار می کنند.

حسینی ادامه داد: دلالان ماجراجوی اقتصادی به این اقدامات دست می زنند و به دنبال آن اسرائیل از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می گوید و وعده تشدید قریب الوقوع تحریم ها را می دهد و به دنبال آن خواب نا آرامیها و آشفتگی های داخلی کشور را می بینند.

دستهای پشت پرده از حریم اقتصاد کشور قطع شود

وی بیان داشت: مردم از دولتمردان می خواهند دستهای پشت صحنه را از حریم اقتصاد کشور قطع کنند.

خطیب جمعه ابرکوه گفت: مجلس و دولت باید در حل مشکل اقتصادی کشور همدست شوند نه اینکه یکدیگر را در این خصوص متهم کنند و دستگاه قضایی باید قدرتمندانه تر به میدان وارد شود و دستهای خیانت اقتصادی را قطع کنند.

وی افزود: مگر می شود دولت با داشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی در همین سال جاری و ذخیره ارزی و طلا، قادر به کنترل بازار ارز نباشد؟!

دولت به سرعت وارد عرصه جهاد اقتصادی شود

حسینی خطاب به دولتمردان گفت: عاجلا کارآمدی خود را در اجرای طرحهای مقابله با جنگ اقتصادی نشان دهید و ورود دیر هنگام خود به میدان جهاد اقتصادی را پس از سالها هشدارهای پیاپی مقام معظم رهبری، به سرعت جبران کنید.

وی خطاب به مسئولان گفت: از این ملت وفادار بیاموزید که با همه وجود اعلام می کنند که در سخت ترین شرایط اقتصادی هم همچون جنگ نظامی تا پای جان در مقابل نیت شوم و پلید آمریکا و اسرائیل از کشور و نظام وانقلاب و ولایت ایستاده اند و تسلیم این فشارها ی مقطعی نخواهند شد.

