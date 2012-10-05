اقدامات دولت در حیطه اقتصادی دیرهنگام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه اظهار داشت: در شرایطی که کشور در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیاز به آرامش و امید دارد، چرا مسئولان تاکنون دست نگه داشته اند و با باندهای سیاه مافیای ارزی پس از آنکه سودجویی های کلان کرده اند، برخورد می کنند؟

وی افزود: قدرت اطلاعاتی و توان اجرایی نظام اسلامی ما بسیار قوی تر از این حرفهاست و مشکل ضعف مدیریت است که افسران پیاده نظام دشمن در جبهه اقتصادی، فرصت ماجراجویی و التهاب آفرینی پیدا می کنند و ظرف مدت یک سال، دلار را از 1250 تومان به حدود چهار هزار تومان می رسانند و شوکی باور نکردنی بر بدنه اقتصاد کشور وارد و کالاها را انبار می کنند.

حسینی ادامه داد: دلالان ماجراجوی اقتصادی به این اقدامات دست می زنند و به دنبال آن اسرائیل از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می گوید و وعده تشدید قریب الوقوع تحریم ها را می دهد و به دنبال آن خواب نا آرامیها و آشفتگی های داخلی کشور را می بینند.

دستهای پشت پرده از حریم اقتصاد کشور قطع شود

وی بیان داشت: مردم از دولتمردان می خواهند دستهای پشت صحنه را از حریم اقتصاد کشور قطع کنند.

خطیب جمعه ابرکوه گفت: مجلس و دولت باید در حل مشکل اقتصادی کشور همدست شوند نه اینکه یکدیگر را در این خصوص متهم کنند و دستگاه قضایی باید قدرتمندانه تر به میدان وارد شود و دستهای خیانت اقتصادی را قطع کنند.

وی افزود: مگر می شود دولت با داشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی در همین سال جاری و ذخیره ارزی و طلا، قادر به کنترل بازار ارز نباشد؟!

دولت به سرعت وارد عرصه جهاد اقتصادی شود

حسینی خطاب به دولتمردان گفت: عاجلا کارآمدی خود را در اجرای طرحهای مقابله با جنگ اقتصادی نشان دهید و ورود دیر هنگام خود به میدان جهاد اقتصادی را پس از سالها هشدارهای پیاپی مقام معظم رهبری، به سرعت جبران کنید.

وی خطاب به مسئولان گفت: از این ملت وفادار بیاموزید که با همه وجود اعلام می کنند که در سخت ترین شرایط اقتصادی هم همچون جنگ نظامی تا پای جان در مقابل نیت شوم و پلید آمریکا و اسرائیل از کشور و نظام وانقلاب و ولایت ایستاده اند و تسلیم این فشارها ی مقطعی نخواهند شد.