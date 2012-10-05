مسئولین به گرانی توجه کنند/ اقتصاد مقاومتی راه حل معضل گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با ذکر آیات قرآن مجید اصول سعادت را بیان کرد و گفت: ترس از خداوند یعنی احساس مسئولیت در برابر تکلیفی که پروردگار بر عهده ما گذاشته است و این که ما خداوند را ناظر بر اعمال خود ببینیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: افرادی که خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خویش می دانند و حضور حضرت رب را ادراک کرده اند به سعادت ابدی خواهند رسید.

وی ادامه داد: برای رسیدن به سعادت باید از عدل خدا خوف داشته باشیم اما همه می دانیم که خداوند در کنار عدالتش با رحمت و فضل خویش با ما رفتار می کند.

وی گفت: دوری از هوا و هوس یعنی مراقبت از اعمال و توجه به عدالت پروردگار، هوا و هوس عملی است که شیطان آن را در ذهن بشر توجیه می کند و حتی رنگ و بوی شرعی به آن می دهد.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: مخالفت با هوا و هوس دلیل بر سلامت نفس و فکر انسان است، اساس دین مخالفت و مبارزه با هوی و هوس است.

وی افزود: امام علی (ع) می فرمایند: بالاترین و بهترین مردم کسی است که از عقلش استفاده کند و خود را برای حیات ابدی آخرت در این دنیای فانی به زحمت بیاندازد.

آیت الله علما در بخش دیگر از خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایش امیرالمومنین گفت: تقوی سپر انسان در بلاها، گرفتاری ها و معصیت است.

آیت الله علما با اشاره به 14 مهر روز دامپزشکی، مراقبت از دام و جلوگیری از بیماری های دامی و نظارت بر ذبح دام و طیور را از جمله و ظایف دست اندر کاران این عرصه دانست.

وی با اشاره به 16 مهر روز جهانی کودک، گفت: باید از کودکی مراقب تربیت فرزندانمان باشیم، برخی روانشناسان می گویند از 10 سال قبل از ازدواج باید همسر خود را بشناسیم.

وی توجه به خوردن نوع غذا در هنگام بارداری و شیر دادن مادر به فرزند را نیز در تربیت کودک موثر دانست.

امام جمعه کرمانشاه 17 مهر روز جهانی پست را نیز تبریک گفته و پست را عامل آسان شدن بسیاری از کارها دانست.

آیت الله علما در خصوص هفته نیروی انتظامی نیز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: این عزیزان در حال خدمت به مردم، انقلاب و اسلام هستند و لذا شغلشان مقدس و تقرب آور به پروردگار است.

نماینده ولی فقیه کرمانشاه 20 مهر را روز بزرگی در تاریخ استان کرمانشاه معرفی کرد و ادامه داد: این روز مصادف با تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است و فضای استان باید یادآور آن استقبال بی نظیر باشد.

وی افزود: برکات سفر ایشان و بودجه های زیادی که ایشان برای این استان در نظر گرفتند که نباید فراموش شود و هیچ وقت چنین بودجه ای برای این استان در نظر گرفته نشده بود.

آیت الله علما در خصوص گرانی گفت: باید متوجه بود و نگذاشت به مردم فشار بیاید.

وی ادامه داد: خبر نشده که یک جنس اینقدر گران شود، باید قبل از گرانی اجناس قیمت را مدیریت کنیم و عمدتا دولت محترم باید مدیریت کند و مردم نیز باید حمایت کنند.

وی در پایان گفت: این روزها سایت ها بیکار ننشسته اند و ما باید مراقب اعمال و رفتارمان باشیم، زیرا این سایت ها، سایت های دشمن هستند، مردم امتحان خودشان را 33 سال پس داده اند و دولت باید مراقبت بکند و ما هم باید از دولت حمایت بکنیم.