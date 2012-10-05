تدابیر ویژه برای مقابله با تظاهرات جمعه غیرت/ ادامه سرکوب تحرکات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین از صبح امروز در مناطق مختلف بحرین تدابیر ویژه ای انجام داده اند.

این پایگاه بیان کرد: هدف از اتخاذ تدابیر ویژه از سوی نظامیان مقابله با تظاهرات مسالمت آمیزی است که ائتلاف چهارده فوریه قرار است با نام جمعه غیرت انقلابیون برگزار کند.

این تظاهرات واکنشی به بازداشت انقلابیون و حمله و شهادت آنهاست به ویژه که طی هفته جاری محمد مشیمع و علی حسن نعمه به شهادت رسیده اند.

این در حالی است که مناطق مختلف بحرین در اعتراض به شهادت علی نعمه و محمد مشیمع طی روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده بحرینی ها بود.

از مهمترین مناطقی که تظاهرات اعتراض آمیز در آنها برگزار شد می توان به الدراز، کرانه، توبلی، صدد، المالکیه، دارکلیب، شهرکان، کرزکان، بوری، عالی، الهمله، البلاد القدیم، کرباباد، ستره الخارجیه، سند، مقابله، العکر، المعامیر، الصالحیه، الجنبیه، قریه القریه، المصلی، جد حفص و المرخ اشاره کرد.

در منزل یکی از بازداشت شدگان در توبلی تظاهراتی برگزار شد که نظامیان رژیم با گاز سمی و گلوله های مستقیم به شدت آن را سرکوب کردند.

در جزیره ستره نیز تظاهرات مسالمت آمیز مردمی سرکوب شد و یکی از جوانان بحرینی در منطقه جدعلی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

این درحالی است که دادگاهی در بحرین حکم حبس نوجوانان 15تا18 ساله پس از دو ماه زندان بار دیگر تمدید کردند.با وجود اینکه علی ابودریس وخیم است و نیازهای به مراقبتهای پزشکی دارد اما مسئولان رژیم با آزادی وی مخالفت می کنند.