عدم توجه به تولید داخلی از عوامل ایجاد التهاب در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه اثر تحریم ها را در این نوسانات شدید بازار بسیار پائین ارزیابی کرد و اظهار کرد: ملت ایران33 سال است در تحریم به سر می برد، ملت با تحریم زندگی کرده و به پیشرفت هم رسیده است.

وی با اشاره به التهابات بازار ارز و طلا در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: مقامات دول استکباری و رسانه های آنان سعی دارند این التهابات را ناشی از تحریم و فشارهای اقتصادی جلوه دهند.

امام جمعه چناران تحریم ها فرصتی برای ارتقاء برشمرد و گفت: بی تدبیری و سوء مدیریت در این التهابات نقشی پر رنگی داشته است.

وی با اشاره به سعه صدر مردم در قبال این مشکلات که ناشی از بی تدبیری برخی مسئولان بود ه به مردم نوید داد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری ملت از این گردنه هم با اتکاء به سرمایه ایمان و تجارب گران سنگ 33 ساله انقلاب با موفقیت عبور خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اسراف گفت: فقر فرهنگی و دوری از آموز های دینی منجر به رواج پدیده اسراف و تجمل گرایی در جمعه اسلامی شده است.

وی افزود: در نزد تعالیم اقتصادی اسلام مصرف بیش از حد منابع که به نام اسراف خوانده شده امری ناشایست است که از آن به بیماری یاد شده است.

وی اظهار کرد: راه نجات جامعه از بیماری اقتصادی اسراف و تجمل گرایی عمل به آموزه های دینی است.

خطیب نماز جمعه چناران همچنین با اشاره به روز جهانی کودک گفت: کودکان در مفاهیم دینی جایگاه ویژه ای داشته و برنامه های مختلفی برای تربیت سالم آن ارائه نموده است.

حجت الاسلام تاجی کوتاهی در تربیت اسلامی کودکان را که بر عهده والدین ونهادهای تربیتی است را گناهی نا بخشودنی دانست.