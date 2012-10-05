سفر پانتا به پرو، اروگوئه و بروکسل با هدف تقویت روابط با آمریکای لاتین و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد که "لئون پانتا" امروز جمعه سفر خود به پرو، اروگوئه و بروکسل را آغاز کرده و در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای آمریکای لاتین و ناتو شرکت می کند.

"جرج لیتل" سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که در این سفر بر تعهدات وزارت دفاع آمریکا برای تقویت همکاریهای نظامی واشنگتن با دیگر کشورها به ویژه کشورهای آمریکای لاتین و اروپا تاکید می شود.

پانتا در دیدار با اولانتا هومالا رئیس جمهوری "پدرو کاتریانو" همتای پرویی درباره گسترش روابط نظامی، همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اقدامات ضد تروریستی و عملیات های بشردوستانه گفتگو می کند.

سخنگوی پنتاگون پرو را یکی از قدرتمندترین شرکای دموکراتیک ایالات متحده در آمریکای جنوبی خواند که اهمیت منطقه ای رو به رشدی را دارد.

وزیر دفاع آمریکا در اروگوئه علاوه بر شرکت در دهمین کنفرانس وزرای دفاع کشورهای آمریکای لاتین دیدارهای دوجانبه ای را با وزیران دفاع هفت کشور این قاره خواهد داشت.

گسترش همکاریهای منطقه ای و امنیتی محور مهم گفتگوهای پانتا با سران کشورهای آمریکای لاتین است.

وزیر دفاع آمریکا در آخر برای شرکت در نشست وزرای دفاع اتحادیه و اروپا به مقر ناتو در بروکسل می رود و درباره آینده افغانستان پس از کاهش شمار نظامیان در سال گفتگو می کند.