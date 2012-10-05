بسیجیان کرمانی در اعتراض به اهانت به پیامبر اکرم (ص) به پا خاستند

به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر مردم دیار کریمان پیش از ظهر جمعه با حضور در راهپیمایی ضمن محکوم کردن هتک حرمت پیامبر اکرم( ص) خواستار برخورد جدی با هتاکان شدند.

این بار شاهد حضور بسیجیان همیشه در صحنه، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس به همراه قشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی بودیم.

تجمع کنندگان با حمل پرچم های مزین به نام مبارک حضرت محمد( ص) شعار الله اکبر، لاالله الا الله و لبیک یا رسول الله سر دادند.

مردم شهید پرور کرمان در این مراسم با آتش کشیدن پرچم آمریکا اعتراض خود را نسبت به ساخت فیلم موهن به نمایش گذاشتند.

در پایان این راهپیمایی تجمع کنندگان با امضای طوماری خشم و انزجار خود را از این حرکت شیطانی استکبار اعلام داشتند.