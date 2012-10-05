جنگ میان ترکیه و سوریه به مصلحت اسلام و مسلمین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن فیروآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی با اشاره به بروز تنشها و درگیری‌های مرزی بین ترکیه و سوریه و احتمال وقوع جنگ بین این دو کشور اسلامی اظهار داشت: این جنگ خواست آمریکا است و مسئولان هر دو کشور بایستی به جهت آرامش در مرزها، در مسیر عدم دخالت در امور یکدیگر حرکت کنند.

وی افزود: قابل فهم است که اشتباهاتی اتفاق افتاده است اما جنگ جبران کننده این اشتباهات نبوده و هر دو کشور اسلامی را دچار چالش‌های سنگین خواهد کرد.



رئیس ستاد کیل نیروهای مسلح حضور ناتو در منطقه را در ابتدا تهدیدی برای ترکیه دانست و تصریح کرد: این آرزوی غربیها بوده است که ترکیه را با چالش‌هایی رو به‌رو و تضعیف کرده و سپس خط مقدم جبهه اسلام و مسلمین برابر غرب را به تفرقه درآورند.



فیروزآبادی در ادامه به اهمیت و ضرورت پایان بخشیدن به چالش‌های ایجاد شده بین ترکیه و سوریه و لزوم اهتمام مسئولان دو کشور به این موضوع تأکید و بیان داشت: امیدوارم مسئولین ترکیه و سوریه با هوشمندی، دینداری و خویشتن داری این مقطع حساس را به سلامت طی کنند چرا که بر اساس عقل و دین، هیچکس جنگ بین دو کشور مسلمان را نمی‌پسندد لذا باید هرچه زودتر این درگیری مرزی و دخالت‌های ناخواسته متوقف شود.



عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: فرصت گفتگو همیشه هست اما آتش جنگ، فرصت‌ها را می‌سوزاند.



سرلشکر فیروزآبادی در پایان تأکید کرد: طبق اصول پذیرفته شده و ثابت ترکیه، هرگز نبایستی سواحل شرقی این کشور و قبرس به دست غربی‌ها بیفتد اما حضور ناتو در این منطقه این اصل مهم و استراتژیک را خدشه‌دار می‌کند.

