صدور 5.7 میلیارد دلار کالای صنعتی/ رشد 35درصدی صادرات صنایع غذایی

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملکرد صادرات بخش صنعت در 5 ماهه امسال 5.7 میلیارد دلار بوده که بیشترین سهم را در بین کالاهای غیرنفتی داشته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، که این رقم 4.4 میلیارد دلار است 34 درصد رشد نیز ایجاد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صنایع غذایی با 769 میلیون دلار، نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه صادرات معدن و صنایع معدنی 3178 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه 18 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین در میان آمار صادرات بخش صنعت کشور، میزان صادرات برق و مکانیک و لوازم خانگی و خودرو 540 میلیون دلار بوده است که 78 درصد رشد داشته ‌ایم، همچنین در بخش نساجی، صنایع دستی و فرش که 536 میلیون دلار با 7 درصد رشد را تجربه کردیم.

به گفته صافدل، در 6 ماهه ابتدای امسال میزان مبادلات تجاری کشور به 47.5 میلیون دلار رسیده که از این رقم، 21 میلیارد دلار صادرات و 37.5 میلیارد دلار واردات است. همچنین میزان وزن صادرات 37.05 میلیون تن و واردات 19 میلیون تن است.