61 درصد تسهیلات بانکی مشاغل خانگی اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر جمعه در جلسه بررسی روند تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی استان با نمایندگان بانکهای استان تصریح کرد: در شش ماهه اول سال برخی از بانکها نیز بیش از 70 درصد اعتبارات را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند و برخی از بانکها هم کم کاری کرده و کمتر از 50 درصد پرداختی داشته اند که میانگین پرداختی تمامی بانکها به 61 درصد می رسد.

وی با بیان اینکه باید تلاش شود که این میانگین به 70 درصد ارتقا یابد، افزود: بانکهایی که بالای 50 درصد پرداختی دارند باید پنج درصد بیشتر از آمار فعلی و بانکهایی که کمتر از 50 درصد پرداختی دارند باید 10 درصد حرکت رو به جلو داشته باشند تا از برنامه سالانه عقب نمانیم.

نیکزاد با اشاره به میزان پرداختی بانکها برای مشاغل خانگی اضافه کرد: بانک ملی 77 درصد پرداختی داشته که رقم قابل قبولی است و این پرداختی در بانک ملت هم که به 62 درصد می رسد رقم مناسبی بوده است.

رئیس شورای اشتغال استان از پرداخت 84 درصدی بانک مسکن برای مشاغل خانگی خبر داد و تصریح کرد: در بانک رفاه میزان تسهیلات پرداختی برای مشاغل خانگی 42 درصد از کل اعتبارات و این رقم در بانک صادرات 50 درصد و در بانک تجارت 59 درصد است.

وی با بیان اینکه بانک مهر امام رضا اعتباری برای پرداخت مشاغل خانگی ندارد، ادامه داد: بانکهای سپه، کشاورزی و پست بانک به ترتیب 71 درصد، 70 درصد و 10 درصد است.

استاندار اردبیل با اشاره به پرداخت کم پست بانک و اختلافات به وجود آمده در بین بانکهای رفاه و مهر امام رضا گفت: مدیران این سه بانک باید مشکلات احتمالی را بررسی و مرتفع کنند.

70 درصد تسهیلات مشاغل خانگی بانک کشاورزی اردبیل پرداخت شد

سرپرست شعب بانک کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه اعتبارات بانک کشاورزی استان برای پرداخت تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی را 95 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 70 درصد اعتبارات مشاغل خانگی بانک کشاورزی استان به متقاضیان پرداخت شده است.

عقیل وکیلی با اشاره به تعداد افراد معرفی شده توسط دستگاه های معرفی کننده استان به بانک کشاورزی افزود: سه هزار و 192 نفر برای دریافت 100 میلیارد ریال تسهیلات به این بانک معرفی شده بودند که در شش ماهه اول سال به این معرفی شدگان 66 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 69 درصد اعتبارات تا پایان شهریور ماه پرداخت شده است، اضافه کرد: از اول مهر ماه تاکنون یک میلیارد و 160 میلیون ریال هم به متقاضیان وام مشاغل خانگی پرداخت شد که در مجموع این پرداختی با پرداختی نیمه اول سال به عدد 67 میلیارد و 160 میلیون ریال رسیده که 70 درصد کل اعتبارات مشاغل خانگی بانک کشاورزی را تشکیل می دهد.

وکیلی با اشاره به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی این بانک از محل مانده اعتبارات قرض الحسنه ادامه داد: بانک کشاورزی کشور پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از محل مانده اعتبارات قرض الحسنه را ممنوع کرده بود که با تعهد شخصی 300 میلیارد ریال تسهیلات از این محل پرداخت کرده ایم.

وی با اشاره به تلاش بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی متذکر شد: با ابلاغ اعتبارات از بانک کشاورزی کشور تلاش خواهیم کرد زودتر این اعتبارات را جذب کرده و برای مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت کنیم.

