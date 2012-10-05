برنامه هنری "نقشی از حافظ" در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد فارس شناسی ظهر جمعه در بازدید از این برنامه هنری در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ این برنامه یک هفته قبل از مراسم یادروز با حضور هنرمندان علاقمند برگزار می شود.

منصور طبیعی تصریح کرد: برنامه نقشی از حافظ در رشته های نقاشی، خط، نقاشی خط و طراحی با شرکت هنرمندانی از آموزشگاههای سطح شهر شیراز از صبح 14 مهر آغاز شده که این مراسم تا عصر نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به نمایش آثار در موزه مرکز اسناد عنوان کرد: در این مراسم بیش از 150 هنرمند از سن چهار سال تا 70 سال حضور دارند که در پایان به تمامی شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا وبه برگزیدگان نیز جوائز نفیسی داده می شود.

19 مهرماه برگزاری یادروز حافظ

رئیس بنیاد فارس شناسی در مورد مراسم یاد روز حافظ نیز بیان کرد: مراسم بزرگداشت 19 مهرماه با حضور میهمانان خارجی، پژوهشگران و اندیشمندان بین المللی، افرادی که در زمینه دیوان حافظ ترجمه یا پژوهشی در سطح ملی یا بین المللی انجام داده اند، برگزار می شود.