ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حواشی پیرامون باشگاه مس کرمان و صحبت هایی که در برخی از رسانه ها مبنی بر مذاکره مخفیانه مسئولان باشگاه مس با برخی از مربیان برای جایگزینی وی مطرح شده، بازی با ملوان و ...ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما متاسفانه مثل بازی های قبلی خود خوب کار نکردیم البته بیشتر بازی در میانه میدان بود و ملوانی ها از سه موقعیتی که در کل جریان بازی داشتند موفق شدند به دو گل برسند.

وی در همین خصوص افزود: اگر چه ملوانی ها بهتر از ما فوتبال بازی کردند اما بازیکنان ما نیز دو موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادند. بنابراین می توانم بگویم که مستحق باخت نبودیم و نتیجه بازی نیز عادلانه نبود.

قاسمپور با اعلام اینکه در بازی با تیم ملوان از عملکرد بازیکنانم راضی نبودم در مورد تیم داوری نیز اظهار داشت: تیم داوری اشتباهاتی داشت اما این اشتباهات تاثیر گذار بر نتیجه بازی نبود.

وی در خصوص صحبت هایی که در برخی از رسانه ها مبنی بر مذاکره مخفیانه مسئولان باشگاه مس کرمان با چند مربی لیگ برتری مطرح شده تاکید کرد: در این خصوص صحبت‌هایی به گوش من رسیده است و این موضوع حق طبیعی مدیر باشگاه است که اگر تیمش خوب نتیجه نمی گیرد یا عملکرد کادر فنی تیم مطلوب نیست تصمیم به برکناری آنها بگیرد.

مدیر عامل باشگاه مس کرمان تاکید کرد: آقایان نیامده به ما قول حمایت و همکاری می دهند اما در پشت پرده و شب هنگام اتفاقات دیگری می افتد و با مربیان دیگر جلسه می گذارند که این موضوع جای تاسف و ناراحتی دارد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در همین خصوص تاکید کرد: من به شهبازی مدیرعامل جدید باشگاه خیلی رک گفتم که دوست دارم با هر فردی که کار می کنم با من رک باشد بنابراین از شما نیز انتظار دارم که با من رو راست باشید اما متاسفانه می بینم از کرمان با من تماس می گیرند و می گویند که آقایان شبانه جلسه می گذارند.

قاسمپور تاکید کرد: البته اگر آقایان در باشگاه مس کاری نمی کنند که خلاف است دیگر چرا شبانه و در تاریکی جلسه می گذارند؟ من به شهبازی گفتم شما در قبال باشگاه مس مسئول هستید و به یکسری مقامات بالاتر از خود باید پاسخگو باشید بنابراین هرزمان دیدید که من کارایی لازم را ندارم خیلی راحت این موضوع را به من بگویید.

وی در خاتمه تاکید کرد: اگر مسئولان باشگاه یک نسخه از قرارداد رسمی و یا حتی کپی آن را تا شنبه به من ندهند، با اینکه در کرمان می مانم اما دیگر در تمرین تیم حاضر نمی شوم .آقایان چهار ماه است که این کار را به تاخیر می اندازند.