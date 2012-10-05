به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "خلیل جهشان" استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر سیاسی با اشاره به تنش مرزی میان ترکیه-سوریه گفت: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با بحران داخلی روبرو است.

وی افزود: نخست وزیر ترکیه می کوشد که با بحران ترکیه-سوریه جبهه داخلی را در راستای منافع سیاسی خود بسیج کند.

از سوی دیگر میخائیل مارگیلوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به آفریقا که هم اکنون از در سفر منطقه ای به اتیوپی، سودان جنوبی، اوگاندا و آنگولا به سر می برد گفت: کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از موضع مسکو در قبال سوریه حمایت می کنند.

وی افزود: مواضع کشورهای عضو اتحادیه در موضوعات سیاسی زیادی از جمله درباره اوضاع سوریه با روسیه تطابق دارد.

مارگیلوف بیان کرد: کشورهای عضو اتحادیه آفریقا نیز مانند روسیه مخالف دخالت خارجی در سوریه هستند. بنابرین این کشورها، سازمان ملل و دیگر سازمانها باید در راستای به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک بکوشند.

وی گفت: رهبران اتیوپی و اوگاندا موضع روسیه درباره پرونده سوریه در شورای امنیت که مانع تکرار سناریوی لیبی شده است را ارزشمند دانسته اند.