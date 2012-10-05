توهین به پیامبر اکرم (ص) بیانگر وحشت دشمنان از بیدارى جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت اظهارداشت: پیامبر اعظم شخصیتی متعلق به تمام امت اسلامی است.

وی بیان داشت: این اقدام نشان داد که دنیای کفراز ترس بیدارى جهان اسلام و گسترش این آئین الهى در جهان سخت به وحشت افتاده‌ اند.

خطیب جمعه رشت در ادامه با اشاره به هفته نیروی انتظامی، حفظ امنیت اسلامی در محیط جامعه را اساسی ‌ترین کار این نیرو دانست و گفت: نعمت امنیت از مهمترین نعمت الهی است که در پرتو آن آرامش ایجاد می ‌شود.

وی همچنین نیروی انتظامی کارآمد را دارای ویژگی‌های دیانت، اقتدار، عزت و هوشیاری برشمرد و افزود: اطاعت محض از اوامر رهبر معظم انقلاب و ولایتمداری اساس موفقیت پلیس است.

آیت الله قربانی در ادامه با بیان اینکه دشمن از راه تحریم اقتصادی به جنگ جمهوری اسلامی ایران آمده است، اظهارداشت: استکبار جهانی با خیال واهی در پی نارضایتی عمومی و سست‌ کردن پیوند مردم با نظام، انقلاب و رهبریست که در این زمینه مردم و مسئولان باید هوشیار باشند.

وی تحریمهای دنیای استکبار را در مقابل عزم راسخ ملت ایران به نظام بی ‌اثر توصیف کرد و گفت: این تحریمها تازگی ندارد بلکه 33 سال ملت ایران را آبدیده کرده و نیز باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا شده است.

امام جمعه رشت یادآورشد: دولت باید در برابر تحریمها برنامه ریزی های داشته باشد که تحریمها کمترین فشار و اثر را به مردم وارد کند.

وی همچنین سوداگران اقتصادی و عوامل بیگانه را در افزایش نرخ ارز موثر دانست و گفت: هدف سوداگران اقتصادی از افزایش نرخ ارز، افزایش نگرانی عمومی، کاهش تولید و مبادلات تجاری است.

آیت الله قربانی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتضا می کند در شرایط کنونی و با وجود تحریم احتیاجات خود را از محصولات داخلی تامین کند.



وی در ادامه با انتقاد از طرح صهیونیستی آمریکایی ترکیه برای حمله به سوریه اعلام کرد: ترکیه با همکاری قطر و عربستان به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا عمل می کند.