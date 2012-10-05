مخالف ایجاد دانشکده معدن در خلخال هستیم/ لزوم راه اندازی دانشکده فنی مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری ظهر جمعه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات دانشگاه های خلخال با اشاره به ضرورت گسترش مراکز علمی تصریح کرد: با وزیر علوم در مورد احداث دانشکده فنی و مهندسی در خلخال نامه نگاری شده بنابراین با ایجاد دانشکده معدن در این شهرستان مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه این شهرستان با توجه به ظرفیت لازم مستعد ایجاد دانشکده فنی مهندسی است، یادآور شد: وزارتخانه می خواست دانشکده معدن را در خلخال احداث کند که با این کار مخالفت کردیم.

جعفری یکی از شاخصه های اصلی مردم خلخال و کوثر را وجهه علمی و فکری مردم منطقه دانست و افزود: باید این وجهه را تقویت و خلخال و کوثر را به جایگاه واقعی خود برسانیم که یکی از راه های تقویت آن توسعه مراکز دانشگاهی این دو شهرستان است.

وی با بیان اینکه دانشجویان دو شهرستان جنوب استان از نظر فکری قوی هستند، اضافه کرد: برای ارج نهادن به سطح فکری مردم و دانشجویان منطقه باید مراکز دانشگاهی مختلف در این شهرستانها ایجاد شود تا دانشجویان از ظرفیت این مراکز استفاده کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل دانشگاه آزاد خلخال را یکی از دانشگاه های ریشه دار کشور برشمرد و ادامه داد: این دانشگاه باید متحول شود که در آینده نزدیک با تغییر مدیریت دانشگاه در این جهت گام بر می داریم.

وی افزایش رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خلخال را ضروری دانست و تصریح کرد: برای افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی و رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه آزاد واحد خلخال تلاش می کنیم تا از این طریق شاهد رشد و توسعه مراکز دانشگاهی منطقه باشیم.

جعفری با اشاره به مراکز دانشگاهی در دست احداث شهرستانهای خلخال و کوثر افزود: دانشگاه آزاد هشتجین و شاهرود در شرف تاسیس بوده و دانشگاه پیام نور خلخال و کوثر هم توسعه می یابند.