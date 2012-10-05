حمایت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از عباسی/ اکنون زمان استیضاح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این نامه که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، آمده است: با توجه به هماهنگی خوبی که بین کمیته المپیک و وزارت ورزش از زمان حضور وزیر ایجاد شده، استیضاح روند مناسب ایجاد شده را که می‌تواند زمینه ساز موفقیت‌های بیش از پیش گردد از بین می‌برد.

براساس این گزارش، در ادامه نامه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک کشورمان خاطر نشان است: روند خوب حاکم بر ورزش کشور و اتحاد و همدلی که امروز شاهد آن هستیم برای اولین بار حاکم شده و قطعا با ادامه آن بعد از پیروزی‌های بی سابقه ملی پوشان کشورمان در آوردگاه بزرگ المپیک و پارالمپیک می بایست منتظر موفقیت‌های بیشتر در بازی‌های پیش رو و میادین بزرگ و حساس جهانی و قاره‌ای باشیم.

در بخش پایانی این نامه آمده است: لذا از شما نمایندگان محترم و دلسوز و فهیم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود تا ضمن بازنگری در تصمیم استیضاح وزیر ورزش و جوانان با حمایتی دوچندان مسیر موفقیت‌های پیش رو را هموارتر سازید. اکنون و در حالی که فقط چند ماه تا آغاز بازی‌های مهمی همچون بازی‌های آسیایی نوجوانان، بازی‌های آسیایی داخل سالن و المپیک باقیمانده اعلام می‌شود که اصرار بر این تصمیم می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای ورزش داشته باشد.