یورش نظامیان صهیونیستی به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران خبر داد.

راشاتودی اعلام کرد: تاکنون آماری از تعداد زخمی شدگان این درگیری ها گزارش نشده است.