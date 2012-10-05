یورش نظامیان صهیونیستی به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران خبر داد.
راشاتودی اعلام کرد: تاکنون آماری از تعداد زخمی شدگان این درگیری ها گزارش نشده است.
شبکه راشاتودی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران پس از نماز جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران خبر داد.
راشاتودی اعلام کرد: تاکنون آماری از تعداد زخمی شدگان این درگیری ها گزارش نشده است.
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