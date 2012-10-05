  1. بین الملل
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

یورش نظامیان صهیونیستی به مسجد الاقصی

یورش نظامیان صهیونیستی به مسجد الاقصی

شبکه راشاتودی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران پس از نماز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی و درگیری با نمازگزاران خبر داد.

راشاتودی اعلام کرد: تاکنون آماری از تعداد زخمی شدگان این درگیری ها گزارش نشده است.

کد مطلب 1712680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها