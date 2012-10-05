آیت الله علم الهدی:اموال محتکران و سوداگران محکوم به مصادره است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد اظهار کرد: سوداگران و سودجویان به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی را افزایش می دهند که در این راستا مسئولان باید به مشکلات معیشتی مردم و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی بپردازد.
وی تاکید کرد: انبار کالاهای اساسی توسط سوداگران و سودجویان اقتصادی مصداق احتکار کالا است و همانند فساد اقتصادی به مصادره محکوم است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، افزود: دولتمردان باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند و با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد نمایند.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی نیز گفت: جلوگیری از اسراف از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی بوده و این موضوع به معنای کم خوردن و کم نوشیدن و کاهش جریان عادی زندگی نیست.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با جنگ و تحریم های اقتصادی دشمنان مورد تاکید قرار داده اند.
وی در خصوص تحریم ها بیان کرد: جنگ و تحریمهای اقتصادی دشمنان نمی تواند در عزم مردم برای همراهی با نظام و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی خللی ایجاد کند.
آیت الله علم الهدی عنوان کرد: ملت ایران همواره از فرمایشات رهبری تبعیت کرده و از آرمانهای نظام کوتاه نیامده است.
وی یادآور شد: ملت ایران همواره در برابر ترفندها و فتنه های شیطانی معاندان و استکبار جهانی ایستادگی کرده و می کند.
وی تاکید کرد: دشمن با توجه به توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح جرات تجاوز به سرحدات میهن اسلامی را نخواهد داشت.
خطیب جمعه مشهد تاکید کرد: جبهه استکبار با توجه به شکست های پی در پی خیلی عصبانی هستند به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) اهانت کردند
وی بیان کرد: قبل از این اهانت، جبهه ضد صهیونیستی تنها در ایران اسلامی قرار داشت اما بعد از اهانت به پیغمبر اکرم (ص) تمام کشورهای اسلامی به جبهه ضد صهیونیستی تبدیل شدند.
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